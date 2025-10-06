TőzsdeDEX+
A(z) élő Amazon.com xStock ár ma 244.14 USD. Kövesd nyomon a(z) AMZNX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AMZNX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Amazon.com xStock ár ma 244.14 USD. Kövesd nyomon a(z) AMZNX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AMZNX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AMZNX

AMZNX árinformációk

Mi a(z) AMZNX

AMZNX hivatalos webhely

AMZNX tokenomikai adatai

AMZNX árelőrejelzés

AMZNX előzmények

AMZNX Vásárlási útmutató

AMZNX-fiat valutaváltó

AMZNX spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Amazon.com xStock Logó

Amazon.com xStock árfolyam(AMZNX)

1 AMZNX-USD élő ár:

$244.14
$244.14$244.14
-0.04%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:41:34 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 243.15
$ 243.15$ 243.15
24h alacsony
$ 244.8
$ 244.8$ 244.8
24h magas

$ 243.15
$ 243.15$ 243.15

$ 244.8
$ 244.8$ 244.8

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

-0.10%

-0.04%

+8.54%

+8.54%

Amazon.com xStock (AMZNX) valós idejű ár: $ 244.14. Az elmúlt 24 órában, a(z)AMZNX legalacsonyabb ára $ 243.15, legmagasabb ára pedig $ 244.8 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AMZNX valaha volt legmagasabb ára $ 3,341.2964079602716, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 188.44399514803126 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AMZNX változása a következő volt: -0.10% az elmúlt órában, -0.04% az elmúlt 24 órában, és +8.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Amazon.com xStock (AMZNX) piaci információk

No.1860

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 58.54K
$ 58.54K$ 58.54K

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

7.78K
7.78K 7.78K

--
----

15,499.3396209
15,499.3396209 15,499.3396209

SOL

A(z) Amazon.com xStock jelenlegi piaci plafonja $ 1.90M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.54K. A(z) AMZNX keringésben lévő tokenszáma 7.78K, és a teljes tokenszám 15499.3396209. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.78M.

Amazon.com xStock (AMZNX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Amazon.com xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0977-0.04%
30 nap$ +22.76+10.28%
60 nap$ +17.65+7.79%
90 nap$ +28.58+13.25%
Amazon.com xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) AMZNX ára $ -0.0977 (-0.04%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Amazon.com xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +22.76 (+10.28%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Amazon.com xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AMZNX ára $ +17.65 (+7.79%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Amazon.com xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +28.58 (+13.25%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Amazon.com xStock (AMZNX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Amazon.com xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Amazon.com xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AMZNX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Amazon.com xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Amazon.com xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Amazon.com xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Amazon.com xStock (AMZNX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Amazon.com xStock (AMZNX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Amazon.com xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Amazon.com xStock árelőrejelzését most!

Amazon.com xStock (AMZNX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Amazon.com xStock (AMZNX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AMZNX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Amazon.com xStock (AMZNX)

A következőt szeretnél vásárolni: Amazon.com xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Amazon.com xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Amazon.com xStock Forrás

A(z) Amazon.com xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Amazon.com xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Amazon.com xStock

Mennyit ér ma a(z) Amazon.com xStock (AMZNX)?
A(z) élő AMZNX ár a(z) USD esetében 244.14 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AMZNX ára a(z) USD esetében?
A(z) AMZNX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 244.14. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Amazon.com xStock piaci plafonja?
A(z) AMZNX piaci plafonja $ 1.90M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AMZNX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AMZNX keringésben lévő tokenszáma 7.78K USD.
Mi volt a(z) AMZNX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AMZNX mindenkori legmagasabb ára 3,341.2964079602716 USD.
Mi volt a(z) AMZNX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AMZNX mindenkori legalacsonyabb ára 188.44399514803126 USD.
Mekkora a(z) AMZNX kereskedési volumene?
A(z) AMZNX élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.54K USD.
A(z) AMZNX ára emelkedni fog idén?
A(z) AMZNX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AMZNX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:41:34 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

AMZNX-USD kalkulátor

Összeg

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 244.14 USD

AMZNX kereskedés

AMZNX/USDT
$244.14
$244.14$244.14
-0.02%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

