Mi a(z) Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Amazon.com xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd AMZNX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Amazon.com xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Amazon.com xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Amazon.com xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Amazon.com xStock (AMZNX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Amazon.com xStock (AMZNX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Amazon.com xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Amazon.com xStock árelőrejelzését most!

Amazon.com xStock (AMZNX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Amazon.com xStock (AMZNX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AMZNX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Amazon.com xStock (AMZNX)

A következőt szeretnél vásárolni: Amazon.com xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Amazon.com xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AMZNX helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

Amazon.com xStock Forrás

A(z) Amazon.com xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Amazon.com xStock Mennyit ér ma a(z) Amazon.com xStock (AMZNX)? A(z) élő AMZNX ár a(z) USD esetében 244.14 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) AMZNX ára a(z) USD esetében? $ 244.14 . Keresd fel a A(z) AMZNX jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Amazon.com xStock piaci plafonja? A(z) AMZNX piaci plafonja $ 1.90M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) AMZNX keringésben lévő tokenszáma? A(z) AMZNX keringésben lévő tokenszáma 7.78K USD . Mi volt a(z) AMZNX mindenkori legmagasabb ára? A(z) AMZNX mindenkori legmagasabb ára 3,341.2964079602716 USD . Mi volt a(z) AMZNX mindenkori legmagasabb ár? A(z) AMZNX mindenkori legalacsonyabb ára 188.44399514803126 USD . Mekkora a(z) AMZNX kereskedési volumene? A(z) AMZNX élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.54K USD . A(z) AMZNX ára emelkedni fog idén? A(z) AMZNX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AMZNX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Amazon.com xStock (AMZNX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik