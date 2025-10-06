TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Amazon ár ma 243.94 USD. Kövesd nyomon a(z) AMZNON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AMZNON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Amazon ár ma 243.94 USD. Kövesd nyomon a(z) AMZNON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AMZNON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AMZNON

AMZNON árinformációk

Mi a(z) AMZNON

AMZNON hivatalos webhely

AMZNON tokenomikai adatai

AMZNON árelőrejelzés

AMZNON előzmények

AMZNON Vásárlási útmutató

AMZNON-fiat valutaváltó

AMZNON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Amazon Logó

Amazon árfolyam(AMZNON)

1 AMZNON-USD élő ár:

$243.94
$243.94$243.94
-0.05%1D
USD
Amazon (AMZNON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:41:26 (UTC+8)

Amazon (AMZNON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 243.7
$ 243.7$ 243.7
24h alacsony
$ 245.23
$ 245.23$ 245.23
24h magas

$ 243.7
$ 243.7$ 243.7

$ 245.23
$ 245.23$ 245.23

$ 253.85647706467418
$ 253.85647706467418$ 253.85647706467418

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

+0.05%

-0.05%

+7.45%

+7.45%

Amazon (AMZNON) valós idejű ár: $ 243.94. Az elmúlt 24 órában, a(z)AMZNON legalacsonyabb ára $ 243.7, legmagasabb ára pedig $ 245.23 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AMZNON valaha volt legmagasabb ára $ 253.85647706467418, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 211.30485215454203 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AMZNON változása a következő volt: +0.05% az elmúlt órában, -0.05% az elmúlt 24 órában, és +7.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Amazon (AMZNON) piaci információk

No.1895

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 56.54K
$ 56.54K$ 56.54K

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

7.09K
7.09K 7.09K

7,087.95254971
7,087.95254971 7,087.95254971

ETH

A(z) Amazon jelenlegi piaci plafonja $ 1.73M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.54K. A(z) AMZNON keringésben lévő tokenszáma 7.09K, és a teljes tokenszám 7087.95254971. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.73M.

Amazon (AMZNON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Amazon mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.122-0.05%
30 nap$ +24.23+11.02%
60 nap$ +15.75+6.90%
90 nap$ +63.94+35.52%
Amazon árváltozása ma

A mai napon a(z) AMZNON ára $ -0.122 (-0.05%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Amazon 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +24.23 (+11.02%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Amazon 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AMZNON ára $ +15.75 (+6.90%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Amazon 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +63.94 (+35.52%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Amazon (AMZNON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Amazon árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Amazon (AMZNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Amazon elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Amazon befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AMZNON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Amazon a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Amazon vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Amazon árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Amazon (AMZNON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Amazon (AMZNON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Amazon rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Amazon árelőrejelzését most!

Amazon (AMZNON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Amazon (AMZNON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AMZNON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Amazon (AMZNON)

A következőt szeretnél vásárolni: Amazon? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Amazon eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AMZNON helyi valutákra

1 Amazon(AMZNON) - VND
6,419,281.1
1 Amazon(AMZNON) - AUD
A$370.7888
1 Amazon(AMZNON) - GBP
185.3944
1 Amazon(AMZNON) - EUR
209.7884
1 Amazon(AMZNON) - USD
$243.94
1 Amazon(AMZNON) - MYR
RM1,022.1086
1 Amazon(AMZNON) - TRY
10,260.1164
1 Amazon(AMZNON) - JPY
¥37,566.76
1 Amazon(AMZNON) - ARS
ARS$353,022.6498
1 Amazon(AMZNON) - RUB
19,729.8672
1 Amazon(AMZNON) - INR
21,656.9932
1 Amazon(AMZNON) - IDR
Rp4,065,665.0404
1 Amazon(AMZNON) - PHP
14,319.278
1 Amazon(AMZNON) - EGP
￡E.11,533.4832
1 Amazon(AMZNON) - BRL
R$1,309.9578
1 Amazon(AMZNON) - CAD
C$341.516
1 Amazon(AMZNON) - BDT
29,726.5284
1 Amazon(AMZNON) - NGN
352,512.8152
1 Amazon(AMZNON) - COP
$945,501.6824
1 Amazon(AMZNON) - ZAR
R.4,222.6014
1 Amazon(AMZNON) - UAH
10,194.2526
1 Amazon(AMZNON) - TZS
T.Sh.599,360.58
1 Amazon(AMZNON) - VES
Bs53,910.74
1 Amazon(AMZNON) - CLP
$229,791.48
1 Amazon(AMZNON) - PKR
Rs68,810.5952
1 Amazon(AMZNON) - KZT
128,795.4412
1 Amazon(AMZNON) - THB
฿7,906.0954
1 Amazon(AMZNON) - TWD
NT$7,510.9126
1 Amazon(AMZNON) - AED
د.إ895.2598
1 Amazon(AMZNON) - CHF
Fr195.152
1 Amazon(AMZNON) - HKD
HK$1,895.4138
1 Amazon(AMZNON) - AMD
֏93,104.5798
1 Amazon(AMZNON) - MAD
.د.م2,254.0056
1 Amazon(AMZNON) - MXN
$4,525.087
1 Amazon(AMZNON) - SAR
ريال912.3356
1 Amazon(AMZNON) - ETB
Br37,481.381
1 Amazon(AMZNON) - KES
KSh31,446.3054
1 Amazon(AMZNON) - JOD
د.أ172.95346
1 Amazon(AMZNON) - PLN
900.1386
1 Amazon(AMZNON) - RON
лв1,075.7754
1 Amazon(AMZNON) - SEK
kr2,314.9906
1 Amazon(AMZNON) - BGN
лв412.2586
1 Amazon(AMZNON) - HUF
Ft82,105.3252
1 Amazon(AMZNON) - CZK
5,147.134
1 Amazon(AMZNON) - KWD
د.ك74.64564
1 Amazon(AMZNON) - ILS
792.805
1 Amazon(AMZNON) - BOB
Bs1,680.7466
1 Amazon(AMZNON) - AZN
414.698
1 Amazon(AMZNON) - TJS
SM2,239.3692
1 Amazon(AMZNON) - GEL
661.0774
1 Amazon(AMZNON) - AOA
Kz223,183.1454
1 Amazon(AMZNON) - BHD
.د.ب91.4775
1 Amazon(AMZNON) - BMD
$243.94
1 Amazon(AMZNON) - DKK
kr1,578.2918
1 Amazon(AMZNON) - HNL
L6,398.5462
1 Amazon(AMZNON) - MUR
11,157.8156
1 Amazon(AMZNON) - NAD
$4,217.7226
1 Amazon(AMZNON) - NOK
kr2,468.6728
1 Amazon(AMZNON) - NZD
$424.4556
1 Amazon(AMZNON) - PAB
B/.243.94
1 Amazon(AMZNON) - PGK
K1,024.548
1 Amazon(AMZNON) - QAR
ر.ق885.5022
1 Amazon(AMZNON) - RSD
дин.24,674.531
1 Amazon(AMZNON) - UZS
soʻm2,939,035.4686
1 Amazon(AMZNON) - ALL
L20,366.5506
1 Amazon(AMZNON) - ANG
ƒ436.6526
1 Amazon(AMZNON) - AWG
ƒ436.6526
1 Amazon(AMZNON) - BBD
$487.88
1 Amazon(AMZNON) - BAM
KM409.8192
1 Amazon(AMZNON) - BIF
Fr715,232.08
1 Amazon(AMZNON) - BND
$314.6826
1 Amazon(AMZNON) - BSD
$243.94
1 Amazon(AMZNON) - JMD
$39,042.597
1 Amazon(AMZNON) - KHR
975,760
1 Amazon(AMZNON) - KMF
Fr103,918.44
1 Amazon(AMZNON) - LAK
5,303,043.3722
1 Amazon(AMZNON) - LKR
රු74,055.3052
1 Amazon(AMZNON) - MDL
L4,137.2224
1 Amazon(AMZNON) - MGA
Ar1,093,900.142
1 Amazon(AMZNON) - MOP
P1,946.6412
1 Amazon(AMZNON) - MVR
3,732.282
1 Amazon(AMZNON) - MWK
MK422,040.594
1 Amazon(AMZNON) - MZN
MT15,587.766
1 Amazon(AMZNON) - NPR
रु34,502.8736
1 Amazon(AMZNON) - PYG
1,717,825.48
1 Amazon(AMZNON) - RWF
Fr353,469.06
1 Amazon(AMZNON) - SBD
$2,007.6262
1 Amazon(AMZNON) - SCR
3,522.4936
1 Amazon(AMZNON) - SRD
$9,391.69
1 Amazon(AMZNON) - SVC
$2,127.1568
1 Amazon(AMZNON) - SZL
L4,215.2832
1 Amazon(AMZNON) - TMT
m853.79
1 Amazon(AMZNON) - TND
د.ت717.1836
1 Amazon(AMZNON) - TTD
$1,646.595
1 Amazon(AMZNON) - UGX
Sh846,959.68
1 Amazon(AMZNON) - XAF
Fr138,557.92
1 Amazon(AMZNON) - XCD
$658.638
1 Amazon(AMZNON) - XOF
Fr138,557.92
1 Amazon(AMZNON) - XPF
Fr25,125.82
1 Amazon(AMZNON) - BWP
P3,266.3566
1 Amazon(AMZNON) - BZD
$487.88
1 Amazon(AMZNON) - CVE
$23,240.1638
1 Amazon(AMZNON) - DJF
Fr43,177.38
1 Amazon(AMZNON) - DOP
$15,629.2358
1 Amazon(AMZNON) - DZD
د.ج31,602.427
1 Amazon(AMZNON) - FJD
$558.6226
1 Amazon(AMZNON) - GNF
Fr2,121,058.3
1 Amazon(AMZNON) - GTQ
Q1,863.7016
1 Amazon(AMZNON) - GYD
$50,893.2022
1 Amazon(AMZNON) - ISK
kr30,492.5

Amazon Forrás

A(z) Amazon alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Amazon Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Amazon

Mennyit ér ma a(z) Amazon (AMZNON)?
A(z) élő AMZNON ár a(z) USD esetében 243.94 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AMZNON ára a(z) USD esetében?
A(z) AMZNON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 243.94. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Amazon piaci plafonja?
A(z) AMZNON piaci plafonja $ 1.73M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AMZNON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AMZNON keringésben lévő tokenszáma 7.09K USD.
Mi volt a(z) AMZNON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AMZNON mindenkori legmagasabb ára 253.85647706467418 USD.
Mi volt a(z) AMZNON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AMZNON mindenkori legalacsonyabb ára 211.30485215454203 USD.
Mekkora a(z) AMZNON kereskedési volumene?
A(z) AMZNON élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.54K USD.
A(z) AMZNON ára emelkedni fog idén?
A(z) AMZNON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AMZNON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:41:26 (UTC+8)

Amazon (AMZNON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

AMZNON-USD kalkulátor

Összeg

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 243.94 USD

AMZNON kereskedés

AMZNON/USDT
$243.94
$243.94$243.94
-0.09%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,315.81
$110,315.81$110,315.81

+0.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,887.63
$3,887.63$3,887.63

+0.89%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02570
$0.02570$0.02570

-2.31%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.07
$188.07$188.07

+2.33%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2088
$1.2088$1.2088

-4.20%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,315.81
$110,315.81$110,315.81

+0.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,887.63
$3,887.63$3,887.63

+0.89%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.07
$188.07$188.07

+2.33%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.22
$88.22$88.22

-0.42%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5152
$2.5152$2.5152

+0.61%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0335
$0.0335$0.0335

-33.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05548
$0.05548$0.05548

+177.40%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09762
$0.09762$0.09762

+18.16%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002270
$0.000000002270$0.000000002270

+421.83%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000493
$0.0000493$0.0000493

+95.63%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01563
$0.01563$0.01563

+95.37%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005893
$0.00005893$0.00005893

+60.96%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%