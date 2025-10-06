TőzsdeDEX+
A(z) élő Amped Finance ár ma 0.00591 USD. Kövesd nyomon a(z) AMPED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AMPED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Amped Finance Logó

Amped Finance árfolyam(AMPED)

1 AMPED-USD élő ár:

$0.00591
+2.24%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:41:11 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00578
24h alacsony
$ 0.00591
24h magas

$ 0.00578
$ 0.00591
--
--
+0.68%

+2.24%

-1.83%

-1.83%

Amped Finance (AMPED) valós idejű ár: $ 0.00591. Az elmúlt 24 órában, a(z)AMPED legalacsonyabb ára $ 0.00578, legmagasabb ára pedig $ 0.00591 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AMPED valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AMPED változása a következő volt: +0.68% az elmúlt órában, +2.24% az elmúlt 24 órában, és -1.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Amped Finance (AMPED) piaci információk

$ 7.67K
$ 7.67K$ 7.67K

$ 591.00K
$ 591.00K$ 591.00K

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

A(z) Amped Finance jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 7.67K. A(z) AMPED keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 591.00K.

Amped Finance (AMPED) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Amped Finance mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0001295+2.24%
30 nap$ -0.00077-11.53%
60 nap$ -0.0008-11.93%
90 nap$ -0.01165-66.35%
Amped Finance árváltozása ma

A mai napon a(z) AMPED ára $ +0.0001295 (+2.24%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Amped Finance 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00077 (-11.53%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Amped Finance 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AMPED ára $ -0.0008 (-11.93%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Amped Finance 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.01165 (-66.35%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Amped Finance (AMPED) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Amped Finance árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Amped Finance befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AMPED a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Amped Finance a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Amped Finance vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Amped Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Amped Finance (AMPED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Amped Finance (AMPED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Amped Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Amped Finance árelőrejelzését most!

Amped Finance (AMPED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Amped Finance (AMPED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AMPED token kapcsán!

Hogyan vásárolj Amped Finance (AMPED)

A következőt szeretnél vásárolni: Amped Finance? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Amped Finance eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AMPED helyi valutákra

Amped Finance Forrás

A(z) Amped Finance alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Amped Finance Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Amped Finance

Mennyit ér ma a(z) Amped Finance (AMPED)?
A(z) élő AMPED ár a(z) USD esetében 0.00591 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AMPED ára a(z) USD esetében?
A(z) AMPED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00591. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Amped Finance piaci plafonja?
A(z) AMPED piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AMPED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AMPED keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) AMPED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AMPED mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) AMPED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AMPED mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) AMPED kereskedési volumene?
A(z) AMPED élő 24 órás kereskedési volumene $ 7.67K USD.
A(z) AMPED ára emelkedni fog idén?
A(z) AMPED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AMPED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Amped Finance (AMPED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

October 6, 2025

October 5, 2025

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

