Amp (AMP) tokenomikai adatai

Amp (AMP) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Amp (AMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Amp (AMP) tokennel kapcsolatos információk

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Hivatalos webhely:
https://amp.xyz
Fehér könyv:
https://4079620000-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbUyUOpvS5Hnfel4aMnVz%2Fuploads%2F8ZKNS6MmVMUQaiN2BidF%2FAmp%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=66f22011-0b4c-42d7-8a2c-17eaea145ee1
Block Explorer:
https://solscan.io/token/D559HwgjYGDYsXpmFUKxhFTEwutvS9sya1kXiyCVogCV

Amp (AMP) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Amp (AMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 278.80M
$ 278.80M$ 278.80M
Teljes tokenszám:
$ 99.72B
$ 99.72B$ 99.72B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 84.28B
$ 84.28B$ 84.28B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 330.80M
$ 330.80M$ 330.80M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.023756
$ 0.023756$ 0.023756
Minden idők mélypontja:
$ 0.00079463
$ 0.00079463$ 0.00079463
Jelenlegi ár:
$ 0.003308
$ 0.003308$ 0.003308

Amp (AMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Amp (AMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMP tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AMP token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMP token élő árfolyamát!

A(z) AMP vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Amp (AMP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AMP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Amp (AMP) árelőzményei

A felhasználók a(z) AMP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

AMP árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AMP kapcsán? AMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.