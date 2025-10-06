TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő AMD ár ma 259.75 USD. Kövesd nyomon a(z) AMDON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AMDON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő AMD ár ma 259.75 USD. Kövesd nyomon a(z) AMDON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AMDON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AMDON

AMDON árinformációk

Mi a(z) AMDON

AMDON hivatalos webhely

AMDON tokenomikai adatai

AMDON árelőrejelzés

AMDON előzmények

AMDON Vásárlási útmutató

AMDON-fiat valutaváltó

AMDON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

AMD Logó

AMD árfolyam(AMDON)

1 AMDON-USD élő ár:

$259.75
$259.75$259.75
+1.63%1D
USD
AMD (AMDON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:40:57 (UTC+8)

AMD (AMDON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 245.5
$ 245.5$ 245.5
24h alacsony
$ 261
$ 261$ 261
24h magas

$ 245.5
$ 245.5$ 245.5

$ 261
$ 261$ 261

$ 266.6556235433073
$ 266.6556235433073$ 266.6556235433073

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

+1.84%

+1.63%

-0.29%

-0.29%

AMD (AMDON) valós idejű ár: $ 259.75. Az elmúlt 24 órában, a(z)AMDON legalacsonyabb ára $ 245.5, legmagasabb ára pedig $ 261 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AMDON valaha volt legmagasabb ára $ 266.6556235433073, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 149.93556428664579 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AMDON változása a következő volt: +1.84% az elmúlt órában, +1.63% az elmúlt 24 órában, és -0.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AMD (AMDON) piaci információk

No.1786

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

$ 87.89K
$ 87.89K$ 87.89K

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

8.55K
8.55K 8.55K

8,554.52926656
8,554.52926656 8,554.52926656

ETH

A(z) AMD jelenlegi piaci plafonja $ 2.22M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 87.89K. A(z) AMDON keringésben lévő tokenszáma 8.55K, és a teljes tokenszám 8554.52926656. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.22M.

AMD (AMDON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a AMD mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +4.166+1.63%
30 nap$ +94.89+57.55%
60 nap$ +159.75+159.75%
90 nap$ +159.75+159.75%
AMD árváltozása ma

A mai napon a(z) AMDON ára $ +4.166 (+1.63%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

AMD 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +94.89 (+57.55%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

AMD 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AMDON ára $ +159.75 (+159.75%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

AMD 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +159.75 (+159.75%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) AMD (AMDON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) AMD árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) AMD (AMDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AMD elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál AMD befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AMDON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről AMD a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a AMD vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

AMD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AMD (AMDON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AMD (AMDON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AMD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AMD árelőrejelzését most!

AMD (AMDON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AMD (AMDON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AMDON token kapcsán!

Hogyan vásárolj AMD (AMDON)

A következőt szeretnél vásárolni: AMD? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz AMD eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AMDON helyi valutákra

1 AMD(AMDON) - VND
6,835,321.25
1 AMD(AMDON) - AUD
A$394.82
1 AMD(AMDON) - GBP
197.41
1 AMD(AMDON) - EUR
223.385
1 AMD(AMDON) - USD
$259.75
1 AMD(AMDON) - MYR
RM1,088.3525
1 AMD(AMDON) - TRY
10,925.085
1 AMD(AMDON) - JPY
¥40,001.5
1 AMD(AMDON) - ARS
ARS$375,902.4075
1 AMD(AMDON) - RUB
21,008.58
1 AMD(AMDON) - INR
23,060.605
1 AMD(AMDON) - IDR
Rp4,329,164.935
1 AMD(AMDON) - PHP
15,247.325
1 AMD(AMDON) - EGP
￡E.12,280.98
1 AMD(AMDON) - BRL
R$1,394.8575
1 AMD(AMDON) - CAD
C$363.65
1 AMD(AMDON) - BDT
31,653.135
1 AMD(AMDON) - NGN
375,359.53
1 AMD(AMDON) - COP
$1,006,780.61
1 AMD(AMDON) - ZAR
R.4,496.2725
1 AMD(AMDON) - UAH
10,854.9525
1 AMD(AMDON) - TZS
T.Sh.638,205.75
1 AMD(AMDON) - VES
Bs57,404.75
1 AMD(AMDON) - CLP
$244,684.5
1 AMD(AMDON) - PKR
Rs73,270.28
1 AMD(AMDON) - KZT
137,142.805
1 AMD(AMDON) - THB
฿8,418.4975
1 AMD(AMDON) - TWD
NT$7,997.7025
1 AMD(AMDON) - AED
د.إ953.2825
1 AMD(AMDON) - CHF
Fr207.8
1 AMD(AMDON) - HKD
HK$2,018.2575
1 AMD(AMDON) - AMD
֏99,138.7825
1 AMD(AMDON) - MAD
.د.م2,400.09
1 AMD(AMDON) - MXN
$4,818.3625
1 AMD(AMDON) - SAR
ريال971.465
1 AMD(AMDON) - ETB
Br39,910.5875
1 AMD(AMDON) - KES
KSh33,484.3725
1 AMD(AMDON) - JOD
د.أ184.16275
1 AMD(AMDON) - PLN
958.4775
1 AMD(AMDON) - RON
лв1,145.4975
1 AMD(AMDON) - SEK
kr2,465.0275
1 AMD(AMDON) - BGN
лв438.9775
1 AMD(AMDON) - HUF
Ft87,426.655
1 AMD(AMDON) - CZK
5,480.725
1 AMD(AMDON) - KWD
د.ك79.4835
1 AMD(AMDON) - ILS
844.1875
1 AMD(AMDON) - BOB
Bs1,789.6775
1 AMD(AMDON) - AZN
441.575
1 AMD(AMDON) - TJS
SM2,384.505
1 AMD(AMDON) - GEL
703.9225
1 AMD(AMDON) - AOA
Kz237,647.8725
1 AMD(AMDON) - BHD
.د.ب97.40625
1 AMD(AMDON) - BMD
$259.75
1 AMD(AMDON) - DKK
kr1,680.5825
1 AMD(AMDON) - HNL
L6,813.2425
1 AMD(AMDON) - MUR
11,880.965
1 AMD(AMDON) - NAD
$4,491.0775
1 AMD(AMDON) - NOK
kr2,628.67
1 AMD(AMDON) - NZD
$451.965
1 AMD(AMDON) - PAB
B/.259.75
1 AMD(AMDON) - PGK
K1,090.95
1 AMD(AMDON) - QAR
ر.ق942.8925
1 AMD(AMDON) - RSD
дин.26,273.7125
1 AMD(AMDON) - UZS
soʻm3,129,517.3525
1 AMD(AMDON) - ALL
L21,686.5275
1 AMD(AMDON) - ANG
ƒ464.9525
1 AMD(AMDON) - AWG
ƒ464.9525
1 AMD(AMDON) - BBD
$519.5
1 AMD(AMDON) - BAM
KM436.38
1 AMD(AMDON) - BIF
Fr761,587
1 AMD(AMDON) - BND
$335.0775
1 AMD(AMDON) - BSD
$259.75
1 AMD(AMDON) - JMD
$41,572.9875
1 AMD(AMDON) - KHR
1,039,000
1 AMD(AMDON) - KMF
Fr110,653.5
1 AMD(AMDON) - LAK
5,646,739.0175
1 AMD(AMDON) - LKR
රු78,854.905
1 AMD(AMDON) - MDL
L4,405.36
1 AMD(AMDON) - MGA
Ar1,164,796.925
1 AMD(AMDON) - MOP
P2,072.805
1 AMD(AMDON) - MVR
3,974.175
1 AMD(AMDON) - MWK
MK449,393.475
1 AMD(AMDON) - MZN
MT16,598.025
1 AMD(AMDON) - NPR
रु36,739.04
1 AMD(AMDON) - PYG
1,829,159.5
1 AMD(AMDON) - RWF
Fr376,377.75
1 AMD(AMDON) - SBD
$2,137.7425
1 AMD(AMDON) - SCR
3,750.79
1 AMD(AMDON) - SRD
$10,000.375
1 AMD(AMDON) - SVC
$2,265.02
1 AMD(AMDON) - SZL
L4,488.48
1 AMD(AMDON) - TMT
m909.125
1 AMD(AMDON) - TND
د.ت763.665
1 AMD(AMDON) - TTD
$1,753.3125
1 AMD(AMDON) - UGX
Sh901,852
1 AMD(AMDON) - XAF
Fr147,538
1 AMD(AMDON) - XCD
$701.325
1 AMD(AMDON) - XOF
Fr147,538
1 AMD(AMDON) - XPF
Fr26,754.25
1 AMD(AMDON) - BWP
P3,478.0525
1 AMD(AMDON) - BZD
$519.5
1 AMD(AMDON) - CVE
$24,746.3825
1 AMD(AMDON) - DJF
Fr45,975.75
1 AMD(AMDON) - DOP
$16,642.1825
1 AMD(AMDON) - DZD
د.ج33,650.6125
1 AMD(AMDON) - FJD
$594.8275
1 AMD(AMDON) - GNF
Fr2,258,526.25
1 AMD(AMDON) - GTQ
Q1,984.49
1 AMD(AMDON) - GYD
$54,191.6425
1 AMD(AMDON) - ISK
kr32,468.75

AMD Forrás

A(z) AMD alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos AMD Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések AMD

Mennyit ér ma a(z) AMD (AMDON)?
A(z) élő AMDON ár a(z) USD esetében 259.75 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AMDON ára a(z) USD esetében?
A(z) AMDON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 259.75. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AMD piaci plafonja?
A(z) AMDON piaci plafonja $ 2.22M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AMDON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AMDON keringésben lévő tokenszáma 8.55K USD.
Mi volt a(z) AMDON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AMDON mindenkori legmagasabb ára 266.6556235433073 USD.
Mi volt a(z) AMDON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AMDON mindenkori legalacsonyabb ára 149.93556428664579 USD.
Mekkora a(z) AMDON kereskedési volumene?
A(z) AMDON élő 24 órás kereskedési volumene $ 87.89K USD.
A(z) AMDON ára emelkedni fog idén?
A(z) AMDON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AMDON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:40:57 (UTC+8)

AMD (AMDON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

AMDON-USD kalkulátor

Összeg

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 259.75 USD

AMDON kereskedés

AMDON/USDT
$259.75
$259.75$259.75
+1.60%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,312.78
$110,312.78$110,312.78

+0.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,887.37
$3,887.37$3,887.37

+0.88%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02559
$0.02559$0.02559

-2.73%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.15
$188.15$188.15

+2.37%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2115
$1.2115$1.2115

-3.99%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,312.78
$110,312.78$110,312.78

+0.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,887.37
$3,887.37$3,887.37

+0.88%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.15
$188.15$188.15

+2.37%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.68
$88.68$88.68

+0.09%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5156
$2.5156$2.5156

+0.62%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0335
$0.0335$0.0335

-33.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05473
$0.05473$0.05473

+173.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09762
$0.09762$0.09762

+18.16%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002282
$0.000000002282$0.000000002282

+424.59%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000493
$0.0000493$0.0000493

+95.63%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01563
$0.01563$0.01563

+95.37%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005800
$0.00005800$0.00005800

+58.42%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%