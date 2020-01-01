Alvara Protocol (ALVA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Alvara Protocol (ALVA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Alvara Protocol (ALVA) tokennel kapcsolatos információk

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Hivatalos webhely:
https://alvara.xyz/
Fehér könyv:
https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Alvara Protocol (ALVA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alvara Protocol (ALVA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 10.98M
$ 10.98M$ 10.98M
Teljes tokenszám:
$ 198.92M
$ 198.92M$ 198.92M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 75.56M
$ 75.56M$ 75.56M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 29.08M
$ 29.08M$ 29.08M
Minden idők csúcspontja:
$ 2.85
$ 2.85$ 2.85
Minden idők mélypontja:
$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529$ 0.04738546373708529
Jelenlegi ár:
$ 0.14538
$ 0.14538$ 0.14538

Alvara Protocol (ALVA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Alvara Protocol (ALVA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ALVA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ALVA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ALVA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ALVA token élő árfolyamát!

A(z) ALVA vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Alvara Protocol (ALVA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ALVA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Alvara Protocol (ALVA) árelőzményei

A felhasználók a(z) ALVA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

ALVA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ALVA kapcsán? ALVA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.


