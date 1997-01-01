ALI (ALI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ALI (ALI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ALI (ALI) tokennel kapcsolatos információk The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol. Hivatalos webhely: https://ALIagents.ai Fehér könyv: https://docs.aiprotocol.info Block Explorer: https://solscan.io/token/9wvorGtBJ8gyLorFTmwXWcymPoGVUBn6MRzHwFpCdCeC Vásárolj most ALI tokent!

ALI (ALI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ALI (ALI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 66.01M $ 66.01M $ 66.01M Teljes tokenszám: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.12B $ 9.12B $ 9.12B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.47M $ 71.47M $ 71.47M Minden idők csúcspontja: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Minden idők mélypontja: $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 Jelenlegi ár: $ 0.00724 $ 0.00724 $ 0.00724 További tudnivalók a(z) ALI (ALI) áráról

ALI (ALI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ALI (ALI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ALI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ALI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ALI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ALI token élő árfolyamát!

ALI (ALI) árelőzményei A felhasználók a(z) ALI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ALI árelőzményeivel!

ALI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ALI kapcsán? ALI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ALI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

