Blue Chip Blitz
A(z) élő AKEDO ár ma 0.0013313 USD. Kövesd nyomon a(z) AKE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AKE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AKE

AKE árinformációk

Mi a(z) AKE

AKE fehér könyv

AKE hivatalos webhely

AKE tokenomikai adatai

AKE árelőrejelzés

AKE előzmények

AKE Vásárlási útmutató

AKE-fiat valutaváltó

AKE spot

AKE USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

AKEDO Logó

AKEDO árfolyam(AKE)

1 AKE-USD élő ár:

$0.0013313
$0.0013313$0.0013313
+3.56%1D
USD
AKEDO (AKE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:40:35 (UTC+8)

AKEDO (AKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0012658
$ 0.0012658$ 0.0012658
24h alacsony
$ 0.0013995
$ 0.0013995$ 0.0013995
24h magas

$ 0.0012658
$ 0.0012658$ 0.0012658

$ 0.0013995
$ 0.0013995$ 0.0013995

$ 0.003244164590350006
$ 0.003244164590350006$ 0.003244164590350006

$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573$ 0.000357263506855573

+1.98%

+3.56%

-20.95%

-20.95%

AKEDO (AKE) valós idejű ár: $ 0.0013313. Az elmúlt 24 órában, a(z)AKE legalacsonyabb ára $ 0.0012658, legmagasabb ára pedig $ 0.0013995 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.003244164590350006, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000357263506855573 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AKE változása a következő volt: +1.98% az elmúlt órában, +3.56% az elmúlt 24 órában, és -20.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AKEDO (AKE) piaci információk

No.668

$ 30.35M
$ 30.35M$ 30.35M

$ 116.84K
$ 116.84K$ 116.84K

$ 133.13M
$ 133.13M$ 133.13M

22.80B
22.80B 22.80B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

22.79%

BSC

A(z) AKEDO jelenlegi piaci plafonja $ 30.35M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 116.84K. A(z) AKE keringésben lévő tokenszáma 22.80B, és a teljes tokenszám 100000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 133.13M.

AKEDO (AKE) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a AKEDO mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000045765+3.56%
30 nap$ -0.0004764-26.36%
60 nap$ +0.000414+45.13%
90 nap$ +0.0011313+565.65%
AKEDO árváltozása ma

A mai napon a(z) AKE ára $ +0.000045765 (+3.56%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

AKEDO 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0004764 (-26.36%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

AKEDO 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AKE ára $ +0.000414 (+45.13%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

AKEDO 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0011313 (+565.65%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) AKEDO (AKE) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) AKEDO árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) AKEDO (AKE)

AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

AKEDO elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál AKEDO befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AKE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről AKEDO a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a AKEDO vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

AKEDO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AKEDO (AKE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AKEDO (AKE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AKEDO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AKEDO árelőrejelzését most!

AKEDO (AKE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AKEDO (AKE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AKE token kapcsán!

Hogyan vásárolj AKEDO (AKE)

A következőt szeretnél vásárolni: AKEDO? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz AKEDO eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AKE helyi valutákra

AKEDO Forrás

A(z) AKEDO alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos AKEDO Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések AKEDO

Mennyit ér ma a(z) AKEDO (AKE)?
A(z) élő AKE ár a(z) USD esetében 0.0013313 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AKE ára a(z) USD esetében?
A(z) AKE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0013313. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AKEDO piaci plafonja?
A(z) AKE piaci plafonja $ 30.35M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AKE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AKE keringésben lévő tokenszáma 22.80B USD.
Mi volt a(z) AKE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AKE mindenkori legmagasabb ára 0.003244164590350006 USD.
Mi volt a(z) AKE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AKE mindenkori legalacsonyabb ára 0.000357263506855573 USD.
Mekkora a(z) AKE kereskedési volumene?
A(z) AKE élő 24 órás kereskedési volumene $ 116.84K USD.
A(z) AKE ára emelkedni fog idén?
A(z) AKE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AKE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:40:35 (UTC+8)

AKEDO (AKE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

AKE-USD kalkulátor

Összeg

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0.0013313 USD

AKE kereskedés

AKE/USDT
$0.0013313
$0.0013313$0.0013313
+3.60%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

