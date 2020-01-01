She Rises (AKA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) She Rises (AKA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

She Rises (AKA) tokennel kapcsolatos információk Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games. Hivatalos webhely: akasha.bloomverse.io Block Explorer: https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump Vásárolj most AKA tokent!

She Rises (AKA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) She Rises (AKA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Teljes tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.06195 $ 0.06195 $ 0.06195 Minden idők mélypontja: $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 Jelenlegi ár: $ 0.0012767 $ 0.0012767 $ 0.0012767 További tudnivalók a(z) She Rises (AKA) áráról

She Rises (AKA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) She Rises (AKA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AKA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AKA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AKA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AKA token élő árfolyamát!

A(z) AKA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) She Rises (AKA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AKA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AKA tokent a MEXC-n!

She Rises (AKA) árelőzményei A felhasználók a(z) AKA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AKA árelőzményeivel!

AKA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AKA kapcsán? AKA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AKA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

