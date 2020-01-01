She Rises (AKA) tokenomikai adatai

She Rises (AKA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) She Rises (AKA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
She Rises (AKA) tokennel kapcsolatos információk

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

akasha.bloomverse.io
https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump

She Rises (AKA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) She Rises (AKA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M
Teljes tokenszám:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.06195
$ 0.06195$ 0.06195
Minden idők mélypontja:
$ 0.00081776249475836
$ 0.00081776249475836$ 0.00081776249475836
Jelenlegi ár:
$ 0.0012767
$ 0.0012767$ 0.0012767

She Rises (AKA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) She Rises (AKA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AKA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AKA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AKA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AKA token élő árfolyamát!

A(z) AKA vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) She Rises (AKA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AKA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

She Rises (AKA) árelőzményei

A felhasználók a(z) AKA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

AKA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AKA kapcsán? AKA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.