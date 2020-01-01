Ajuna Network (AJUN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ajuna Network (AJUN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ajuna Network (AJUN) tokennel kapcsolatos információk Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network. Hivatalos webhely: https://ajuna.io/ Fehér könyv: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Block Explorer: https://ajuna.subscan.io/ Vásárolj most AJUN tokent!

Ajuna Network (AJUN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ajuna Network (AJUN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 257.50K $ 257.50K $ 257.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.09152 $ 0.09152 $ 0.09152 Minden idők mélypontja: $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 Jelenlegi ár: $ 0.000515 $ 0.000515 $ 0.000515 További tudnivalók a(z) Ajuna Network (AJUN) áráról

Ajuna Network (AJUN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ajuna Network (AJUN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AJUN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AJUN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AJUN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AJUN token élő árfolyamát!

A(z) AJUN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ajuna Network (AJUN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AJUN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AJUN tokent a MEXC-n!

Ajuna Network (AJUN) árelőzményei A felhasználók a(z) AJUN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AJUN árelőzményeivel!

AJUN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AJUN kapcsán? AJUN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AJUN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

