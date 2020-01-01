Aixbt (AIXBT) tokenomikai adatai
Aixbt (AIXBT) tokennel kapcsolatos információk
Aixbt is a meme coin on the Base chain.
Aixbt (AIXBT) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aixbt (AIXBT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Aixbt (AIXBT) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) AIXBT tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Overview
AIXBT is the native token of the AiXBT platform, an AI-powered crypto market intelligence and narrative analysis tool. The token is closely tied to the Virtuals protocol and is positioned as both a utility and a meme coin, with strong community and narrative-driven momentum.
1. Issuance Mechanism
- Launch & Initial Distribution: AIXBT was launched in November 2024 via the Virtuals protocol. The token experienced rapid price appreciation, with its market cap surging from $1.6M to over $300M within a month, and exceeding $500M by early 2025.
- Fundraising & Endorsements: The project received notable endorsements, such as a $1.1M token purchase by the Quantum Cats treasury, which contributed to its early momentum.
- Token Sale Structure: While specific details on the initial sale structure (e.g., private/public rounds, price tiers) are not disclosed, the rapid market cap growth and narrative dominance suggest a strong focus on community and influencer-driven distribution.
2. Allocation Mechanism
- Community & Ecosystem Focus: The token’s allocation appears to be heavily weighted toward community incentives and ecosystem growth, as evidenced by the platform’s emphasis on narrative dominance and social engagement.
- Access Utility: AIXBT tokens are required to access the Aixbt Terminal, a premium analytics platform. Notably, access requires holding over 600,000 tokens (valued at over $312,000 at the time of reporting), reinforcing exclusivity and utility for large holders.
- No Explicit Vesting/Allocation Table: There is no publicly available, detailed allocation table or vesting schedule for AIXBT. This is a limitation for transparency compared to more established protocols.
3. Usage and Incentive Mechanism
|Mechanism
|Description
|Platform Access
|Holding AIXBT grants access to the Aixbt Terminal, a premium market intelligence platform.
|Community Status
|Large holders gain exclusive access and status within the community.
|Narrative Power
|The token’s value is closely tied to its narrative dominance and social media mindshare.
|No Revenue Share
|There is no evidence of direct revenue sharing, staking rewards, or protocol fee distribution.
- Speculative Utility: The token is also used for speculative trading, with its price driven by social sentiment, influencer endorsements, and narrative momentum.
- No Staking or Yield: There is no indication of staking, liquidity mining, or yield mechanisms for AIXBT holders.
4. Locking Mechanism
- No Locking/Unlocking Mechanism Disclosed: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism for AIXBT. Unlike protocols with structured vesting or lock-up periods, AIXBT appears to be fully liquid post-launch, with no restrictions on transfer or sale for holders.
5. Unlocking Time
- No Vesting/Unlocking Schedule: There is no published unlocking schedule or vesting timeline for AIXBT tokens. The token supply appears to be fully circulating, with no time-based release mechanisms.
6. Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|Launched via Virtuals protocol, rapid market-driven distribution, influencer endorsements
|Allocation Mechanism
|Community and ecosystem focus, no detailed public allocation table
|Usage/Incentive
|Platform access, narrative-driven value, no staking or revenue share
|Locking Mechanism
|None disclosed; tokens appear fully liquid
|Unlocking Time
|No vesting or unlocking schedule disclosed
7. Strategic and Risk Considerations
- Transparency: The lack of a detailed allocation and vesting schedule is a notable risk for potential investors, as it limits visibility into potential future supply shocks or team/investor unlocks.
- Narrative-Driven Volatility: AIXBT’s value is highly sensitive to social sentiment and narrative momentum, making it more volatile and speculative than tokens with established utility or governance functions.
- Exclusivity as Utility: The high threshold for platform access (600,000+ tokens) creates exclusivity but may limit broader utility adoption.
8. Conclusion
AIXBT’s token economics are characterized by narrative-driven value, exclusivity for large holders, and a lack of traditional vesting or allocation transparency. Its primary utility is access to a premium analytics platform, with no evidence of staking, yield, or revenue-sharing mechanisms. Investors should be aware of the speculative nature and transparency limitations when considering exposure to AIXBT.
Aixbt (AIXBT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Aixbt (AIXBT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIXBT tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AIXBT token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) AIXBT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIXBT token élő árfolyamát!
A(z) AIXBT vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Aixbt (AIXBT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AIXBT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
Aixbt (AIXBT) árelőzményei
A felhasználók a(z) AIXBT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
AIXBT árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIXBT kapcsán? AIXBT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
