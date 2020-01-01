Aixbt (AIXBT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aixbt (AIXBT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aixbt (AIXBT) tokennel kapcsolatos információk Aixbt is a meme coin on the Base chain. Hivatalos webhely: https://aixbt.tech Fehér könyv: https://aixbt-labs.gitbook.io/v1 Block Explorer: https://solscan.io/token/14zP2ToQ79XWvc7FQpm4bRnp9d6Mp1rFfsUW3gpLcRX Vásárolj most AIXBT tokent!

Aixbt (AIXBT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aixbt (AIXBT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 100.73M $ 100.73M $ 100.73M Teljes tokenszám: $ 998.91M $ 998.91M $ 998.91M Keringésben lévő tokenszám: $ 975.08M $ 975.08M $ 975.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 103.30M $ 103.30M $ 103.30M Minden idők csúcspontja: $ 0.9659 $ 0.9659 $ 0.9659 Minden idők mélypontja: $ 0.00007942523368312 $ 0.00007942523368312 $ 0.00007942523368312 Jelenlegi ár: $ 0.1033 $ 0.1033 $ 0.1033 További tudnivalók a(z) Aixbt (AIXBT) áráról

A(z) Aixbt (AIXBT) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) AIXBT tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview AIXBT is the native token of the AiXBT platform, an AI-powered crypto market intelligence and narrative analysis tool. The token is closely tied to the Virtuals protocol and is positioned as both a utility and a meme coin, with strong community and narrative-driven momentum. 1. Issuance Mechanism Launch & Initial Distribution: AIXBT was launched in November 2024 via the Virtuals protocol. The token experienced rapid price appreciation, with its market cap surging from $1.6M to over $300M within a month, and exceeding $500M by early 2025.

AIXBT was launched in November 2024 via the Virtuals protocol. The token experienced rapid price appreciation, with its market cap surging from $1.6M to over $300M within a month, and exceeding $500M by early 2025. Fundraising & Endorsements: The project received notable endorsements, such as a $1.1M token purchase by the Quantum Cats treasury, which contributed to its early momentum.

The project received notable endorsements, such as a $1.1M token purchase by the Quantum Cats treasury, which contributed to its early momentum. Token Sale Structure: While specific details on the initial sale structure (e.g., private/public rounds, price tiers) are not disclosed, the rapid market cap growth and narrative dominance suggest a strong focus on community and influencer-driven distribution. 2. Allocation Mechanism Community & Ecosystem Focus: The token’s allocation appears to be heavily weighted toward community incentives and ecosystem growth, as evidenced by the platform’s emphasis on narrative dominance and social engagement.

The token’s allocation appears to be heavily weighted toward community incentives and ecosystem growth, as evidenced by the platform’s emphasis on narrative dominance and social engagement. Access Utility: AIXBT tokens are required to access the Aixbt Terminal, a premium analytics platform. Notably, access requires holding over 600,000 tokens (valued at over $312,000 at the time of reporting), reinforcing exclusivity and utility for large holders.

AIXBT tokens are required to access the Aixbt Terminal, a premium analytics platform. Notably, access requires holding over 600,000 tokens (valued at over $312,000 at the time of reporting), reinforcing exclusivity and utility for large holders. No Explicit Vesting/Allocation Table: There is no publicly available, detailed allocation table or vesting schedule for AIXBT. This is a limitation for transparency compared to more established protocols. 3. Usage and Incentive Mechanism Mechanism Description Platform Access Holding AIXBT grants access to the Aixbt Terminal, a premium market intelligence platform. Community Status Large holders gain exclusive access and status within the community. Narrative Power The token’s value is closely tied to its narrative dominance and social media mindshare. No Revenue Share There is no evidence of direct revenue sharing, staking rewards, or protocol fee distribution. Speculative Utility: The token is also used for speculative trading, with its price driven by social sentiment, influencer endorsements, and narrative momentum.

The token is also used for speculative trading, with its price driven by social sentiment, influencer endorsements, and narrative momentum. No Staking or Yield: There is no indication of staking, liquidity mining, or yield mechanisms for AIXBT holders. 4. Locking Mechanism No Locking/Unlocking Mechanism Disclosed: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism for AIXBT. Unlike protocols with structured vesting or lock-up periods, AIXBT appears to be fully liquid post-launch, with no restrictions on transfer or sale for holders. 5. Unlocking Time No Vesting/Unlocking Schedule: There is no published unlocking schedule or vesting timeline for AIXBT tokens. The token supply appears to be fully circulating, with no time-based release mechanisms. 6. Summary Table Aspect Details Issuance Mechanism Launched via Virtuals protocol, rapid market-driven distribution, influencer endorsements Allocation Mechanism Community and ecosystem focus, no detailed public allocation table Usage/Incentive Platform access, narrative-driven value, no staking or revenue share Locking Mechanism None disclosed; tokens appear fully liquid Unlocking Time No vesting or unlocking schedule disclosed 7. Strategic and Risk Considerations Transparency: The lack of a detailed allocation and vesting schedule is a notable risk for potential investors, as it limits visibility into potential future supply shocks or team/investor unlocks.

The lack of a detailed allocation and vesting schedule is a notable risk for potential investors, as it limits visibility into potential future supply shocks or team/investor unlocks. Narrative-Driven Volatility: AIXBT’s value is highly sensitive to social sentiment and narrative momentum, making it more volatile and speculative than tokens with established utility or governance functions.

AIXBT’s value is highly sensitive to social sentiment and narrative momentum, making it more volatile and speculative than tokens with established utility or governance functions. Exclusivity as Utility: The high threshold for platform access (600,000+ tokens) creates exclusivity but may limit broader utility adoption. 8. Conclusion AIXBT’s token economics are characterized by narrative-driven value, exclusivity for large holders, and a lack of traditional vesting or allocation transparency. Its primary utility is access to a premium analytics platform, with no evidence of staking, yield, or revenue-sharing mechanisms. Investors should be aware of the speculative nature and transparency limitations when considering exposure to AIXBT.

Aixbt (AIXBT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aixbt (AIXBT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIXBT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIXBT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIXBT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIXBT token élő árfolyamát!

