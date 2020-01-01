AthenaX9 (AIX9) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AthenaX9 (AIX9) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AthenaX9 (AIX9) tokennel kapcsolatos információk AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics. Hivatalos webhely: https://www.athenax9.ai/ Fehér könyv: https://athena-x9.gitbook.io/athenax9 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8e306E02ec1EFFC4fDAd3f952fbEEebf3730ae19 Vásárolj most AIX9 tokent!

AthenaX9 (AIX9) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AthenaX9 (AIX9) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 868.00K $ 868.00K $ 868.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.0136 $ 0.0136 $ 0.0136 Minden idők mélypontja: $ 0.000552136560158869 $ 0.000552136560158869 $ 0.000552136560158869 Jelenlegi ár: $ 0.000868 $ 0.000868 $ 0.000868 További tudnivalók a(z) AthenaX9 (AIX9) áráról

AthenaX9 (AIX9) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AthenaX9 (AIX9) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIX9 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIX9 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIX9 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIX9 token élő árfolyamát!

AthenaX9 (AIX9) árelőzményei A felhasználók a(z) AIX9 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AIX9 árelőzményeivel!

AIX9 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIX9 kapcsán? AIX9-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIX9 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

