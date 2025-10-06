TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő AITV ár ma 0.0888 USD. Kövesd nyomon a(z) AITV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AITV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AITV

AITV árinformációk

Mi a(z) AITV

AITV fehér könyv

AITV hivatalos webhely

AITV tokenomikai adatai

AITV árelőrejelzés

AITV előzmények

AITV Vásárlási útmutató

AITV-fiat valutaváltó

AITV spot

AITV árfolyam(AITV)

1 AITV-USD élő ár:

$0.0888
$0.0888$0.0888
+1.25%1D
USD
AITV (AITV) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:20:56 (UTC+8)

AITV (AITV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0848
$ 0.0848$ 0.0848
24h alacsony
$ 0.0896
$ 0.0896$ 0.0896
24h magas

$ 0.0848
$ 0.0848$ 0.0848

$ 0.0896
$ 0.0896$ 0.0896

--
----

--
----

+1.48%

+1.25%

+1.25%

+1.25%

AITV (AITV) valós idejű ár: $ 0.0888. Az elmúlt 24 órában, a(z)AITV legalacsonyabb ára $ 0.0848, legmagasabb ára pedig $ 0.0896 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AITV valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AITV változása a következő volt: +1.48% az elmúlt órában, +1.25% az elmúlt 24 órában, és +1.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AITV (AITV) piaci információk

--
----

$ 13.07K
$ 13.07K$ 13.07K

$ 88.80M
$ 88.80M$ 88.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A(z) AITV jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 13.07K. A(z) AITV keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 88.80M.

AITV (AITV) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a AITV mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.001096+1.25%
30 nap$ +0.0288+48.00%
60 nap$ +0.0288+48.00%
90 nap$ +0.0288+48.00%
AITV árváltozása ma

A mai napon a(z) AITV ára $ +0.001096 (+1.25%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

AITV 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0288 (+48.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

AITV 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AITV ára $ +0.0288 (+48.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

AITV 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0288 (+48.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) AITV (AITV) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) AITV árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) AITV (AITV)

AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.

AITV elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál AITV befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AITV a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről AITV a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a AITV vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

AITV árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AITV (AITV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AITV (AITV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AITV rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AITV árelőrejelzését most!

AITV (AITV) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AITV (AITV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AITV token kapcsán!

Hogyan vásárolj AITV (AITV)

A következőt szeretnél vásárolni: AITV? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz AITV eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AITV helyi valutákra

1 AITV(AITV) - VND
2,336.772
1 AITV(AITV) - AUD
A$0.134976
1 AITV(AITV) - GBP
0.067488
1 AITV(AITV) - EUR
0.076368
1 AITV(AITV) - USD
$0.0888
1 AITV(AITV) - MYR
RM0.372072
1 AITV(AITV) - TRY
3.734928
1 AITV(AITV) - JPY
¥13.6752
1 AITV(AITV) - ARS
ARS$128.1384
1 AITV(AITV) - RUB
7.212336
1 AITV(AITV) - INR
7.884552
1 AITV(AITV) - IDR
Rp1,479.999408
1 AITV(AITV) - PHP
5.218776
1 AITV(AITV) - EGP
￡E.4.196688
1 AITV(AITV) - BRL
R$0.477744
1 AITV(AITV) - CAD
C$0.12432
1 AITV(AITV) - BDT
10.888656
1 AITV(AITV) - NGN
129.069024
1 AITV(AITV) - COP
$344.185248
1 AITV(AITV) - ZAR
R.1.53624
1 AITV(AITV) - UAH
3.73404
1 AITV(AITV) - TZS
T.Sh.219.258744
1 AITV(AITV) - VES
Bs19.6248
1 AITV(AITV) - CLP
$83.7384
1 AITV(AITV) - PKR
Rs25.234296
1 AITV(AITV) - KZT
47.182992
1 AITV(AITV) - THB
฿2.87712
1 AITV(AITV) - TWD
NT$2.73504
1 AITV(AITV) - AED
د.إ0.325896
1 AITV(AITV) - CHF
Fr0.07104
1 AITV(AITV) - HKD
HK$0.689976
1 AITV(AITV) - AMD
֏34.074336
1 AITV(AITV) - MAD
.د.م0.824952
1 AITV(AITV) - MXN
$1.64724
1 AITV(AITV) - SAR
ريال0.333
1 AITV(AITV) - ETB
Br13.726704
1 AITV(AITV) - KES
KSh11.51292
1 AITV(AITV) - JOD
د.أ0.0629592
1 AITV(AITV) - PLN
0.327672
1 AITV(AITV) - RON
лв0.39072
1 AITV(AITV) - SEK
kr0.841824
1 AITV(AITV) - BGN
лв0.150072
1 AITV(AITV) - HUF
Ft29.838576
1 AITV(AITV) - CZK
1.87368
1 AITV(AITV) - KWD
د.ك0.0272616
1 AITV(AITV) - ILS
0.2886
1 AITV(AITV) - BOB
Bs0.615384
1 AITV(AITV) - AZN
0.15096
1 AITV(AITV) - TJS
SM0.820512
1 AITV(AITV) - GEL
0.240648
1 AITV(AITV) - AOA
Kz81.244008
1 AITV(AITV) - BHD
.د.ب0.0334776
1 AITV(AITV) - BMD
$0.0888
1 AITV(AITV) - DKK
kr0.574536
1 AITV(AITV) - HNL
L2.343432
1 AITV(AITV) - MUR
4.082136
1 AITV(AITV) - NAD
$1.54512
1 AITV(AITV) - NOK
kr0.897768
1 AITV(AITV) - NZD
$0.154512
1 AITV(AITV) - PAB
B/.0.0888
1 AITV(AITV) - PGK
K0.375624
1 AITV(AITV) - QAR
ر.ق0.32412
1 AITV(AITV) - RSD
дин.9.029184
1 AITV(AITV) - UZS
soʻm1,069.879272
1 AITV(AITV) - ALL
L7.460088
1 AITV(AITV) - ANG
ƒ0.158952
1 AITV(AITV) - AWG
ƒ0.158952
1 AITV(AITV) - BBD
$0.1776
1 AITV(AITV) - BAM
KM0.150072
1 AITV(AITV) - BIF
Fr261.1608
1 AITV(AITV) - BND
$0.11544
1 AITV(AITV) - BSD
$0.0888
1 AITV(AITV) - JMD
$14.30124
1 AITV(AITV) - KHR
356.626128
1 AITV(AITV) - KMF
Fr37.8288
1 AITV(AITV) - LAK
1,930.434744
1 AITV(AITV) - LKR
රු27.131064
1 AITV(AITV) - MDL
L1.516704
1 AITV(AITV) - MGA
Ar399.9996
1 AITV(AITV) - MOP
P0.713064
1 AITV(AITV) - MVR
1.35864
1 AITV(AITV) - MWK
MK154.434744
1 AITV(AITV) - MZN
MT5.67432
1 AITV(AITV) - NPR
रु12.638016
1 AITV(AITV) - PYG
629.7696
1 AITV(AITV) - RWF
Fr129.3816
1 AITV(AITV) - SBD
$0.730824
1 AITV(AITV) - SCR
1.304472
1 AITV(AITV) - SRD
$3.4188
1 AITV(AITV) - SVC
$0.779664
1 AITV(AITV) - SZL
L1.544232
1 AITV(AITV) - TMT
m0.3108
1 AITV(AITV) - TND
د.ت0.261072
1 AITV(AITV) - TTD
$0.602952
1 AITV(AITV) - UGX
Sh310.4448
1 AITV(AITV) - XAF
Fr50.4384
1 AITV(AITV) - XCD
$0.23976
1 AITV(AITV) - XOF
Fr50.4384
1 AITV(AITV) - XPF
Fr9.1464
1 AITV(AITV) - BWP
P1.196136
1 AITV(AITV) - BZD
$0.178488
1 AITV(AITV) - CVE
$8.49372
1 AITV(AITV) - DJF
Fr15.8064
1 AITV(AITV) - DOP
$5.724936
1 AITV(AITV) - DZD
د.ج11.54844
1 AITV(AITV) - FJD
$0.203352
1 AITV(AITV) - GNF
Fr772.116
1 AITV(AITV) - GTQ
Q0.682872
1 AITV(AITV) - GYD
$18.64356
1 AITV(AITV) - ISK
kr11.1

A(z) AITV alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos AITV Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések AITV

Mennyit ér ma a(z) AITV (AITV)?
A(z) élő AITV ár a(z) USD esetében 0.0888 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AITV ára a(z) USD esetében?
A(z) AITV jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0888. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AITV piaci plafonja?
A(z) AITV piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AITV keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AITV keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) AITV mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AITV mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) AITV mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AITV mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) AITV kereskedési volumene?
A(z) AITV élő 24 órás kereskedési volumene $ 13.07K USD.
A(z) AITV ára emelkedni fog idén?
A(z) AITV a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AITV árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:20:56 (UTC+8)

AITV (AITV) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
