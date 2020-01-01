AiMalls (AIT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AiMalls (AIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AiMalls (AIT) tokennel kapcsolatos információk AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. Hivatalos webhely: https://aimalls.app Fehér könyv: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f Vásárolj most AIT tokent!

AiMalls (AIT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AiMalls (AIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 193.20K $ 193.20K $ 193.20K Teljes tokenszám: $ 834.54K $ 834.54K $ 834.54K Keringésben lévő tokenszám: $ 201.89K $ 201.89K $ 201.89K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 798.66K $ 798.66K $ 798.66K Minden idők csúcspontja: $ 19.8 $ 19.8 $ 19.8 Minden idők mélypontja: $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 Jelenlegi ár: $ 0.957 $ 0.957 $ 0.957 További tudnivalók a(z) AiMalls (AIT) áráról

AiMalls (AIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AiMalls (AIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIT token élő árfolyamát!

A(z) AIT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AiMalls (AIT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AIT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AIT tokent a MEXC-n!

AiMalls (AIT) árelőzményei A felhasználók a(z) AIT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AIT árelőzményeivel!

AIT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIT kapcsán? AIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

