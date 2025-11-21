Altar of Creativity (AION) tokenomikai adatai
Altar of Creativity (AION) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Altar of Creativity (AION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Altar of Creativity (AION) tokennel kapcsolatos információk
The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.
Altar of Creativity (AION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Altar of Creativity (AION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AION tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AION token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) AION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AION token élő árfolyamát!
A(z) AION vásárlásának módja
Altar of Creativity (AION) árelőzményei
A felhasználók a(z) AION árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
AION árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AION kapcsán? AION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
