Altar of Creativity (AION) tokenomikai adatai

Altar of Creativity (AION) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Altar of Creativity (AION) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 14:47:47 (UTC+8)
USD

Altar of Creativity (AION) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Altar of Creativity (AION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
--
----
Teljes tokenszám:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Keringésben lévő tokenszám:
--
----
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 3.45K
$ 3.45K$ 3.45K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.13244
$ 0.13244$ 0.13244
Minden idők mélypontja:
--
----
Jelenlegi ár:
$ 0.0000003449
$ 0.0000003449$ 0.0000003449

Altar of Creativity (AION) tokennel kapcsolatos információk

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Hivatalos webhely:
https://www.creativity.foundation/
Fehér könyv:
https://docs.creativity.foundation
Block Explorer:
https://solscan.io/token/J5E3hHAMpxjm5fxE4hjBRR6Da4UBazAuNXbBhdp8k1ww

Altar of Creativity (AION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Altar of Creativity (AION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AION tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AION token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AION token élő árfolyamát!

A(z) AION vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Altar of Creativity (AION) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AION megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Altar of Creativity (AION) árelőzményei

A felhasználók a(z) AION árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

AION árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AION kapcsán? AION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.

Olvasd el és fogadd el a Felhasználói megállapodást és az Adatvédelmi szabályzatot