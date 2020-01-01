AIDOGE (AIDOGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AIDOGE (AIDOGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AIDOGE (AIDOGE) tokennel kapcsolatos információk AIDOGE egy deflációs token. Az AIDOGE ökoszisztéma alkalmazásai használják majd. Az összes kibocsátás 210 000 000 000 000 000 token. Az AIDOGE mindenkié az Arbitrum közösségben, és szükséges kulcsa a jövő AIDOGE történetének fejezeteinek feloldásához. Hivatalos webhely: https://arbdoge.ai/ Fehér könyv: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Vásárolj most AIDOGE tokent!

AIDOGE (AIDOGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AIDOGE (AIDOGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.04M $ 17.04M $ 17.04M Teljes tokenszám: $ 191,609.76T $ 191,609.76T $ 191,609.76T Keringésben lévő tokenszám: $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M Minden idők csúcspontja: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 Minden idők mélypontja: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 Jelenlegi ár: $ 0.00000000009766 $ 0.00000000009766 $ 0.00000000009766 További tudnivalók a(z) AIDOGE (AIDOGE) áráról

AIDOGE (AIDOGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AIDOGE (AIDOGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIDOGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIDOGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIDOGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIDOGE token élő árfolyamát!

A(z) AIDOGE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AIDOGE (AIDOGE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AIDOGE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AIDOGE tokent a MEXC-n!

AIDOGE (AIDOGE) árelőzményei A felhasználók a(z) AIDOGE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AIDOGE árelőzményeivel!

AIDOGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIDOGE kapcsán? AIDOGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIDOGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

