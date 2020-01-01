AI COMPANIONS (AIC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AI COMPANIONS (AIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AI COMPANIONS (AIC) tokennel kapcsolatos információk AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. Hivatalos webhely: https://aivcompanions.com/ Fehér könyv: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143 Vásárolj most AIC tokent!

AI COMPANIONS (AIC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AI COMPANIONS (AIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 85.40M $ 85.40M $ 85.40M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 113.87M $ 113.87M $ 113.87M Minden idők csúcspontja: $ 0.569 $ 0.569 $ 0.569 Minden idők mélypontja: $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 Jelenlegi ár: $ 0.11387 $ 0.11387 $ 0.11387 További tudnivalók a(z) AI COMPANIONS (AIC) áráról

AI COMPANIONS (AIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AI COMPANIONS (AIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIC token élő árfolyamát!

A(z) AIC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AI COMPANIONS (AIC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AIC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AIC tokent a MEXC-n!

AI COMPANIONS (AIC) árelőzményei A felhasználók a(z) AIC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AIC árelőzményeivel!

AIC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIC kapcsán? AIC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

