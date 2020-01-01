Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Agro Global Token V2 (AGRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Agro Global Token V2 (AGRO) tokennel kapcsolatos információk Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Hivatalos webhely: https://agroglobal.network Fehér könyv: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Vásárolj most AGRO tokent!

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Agro Global Token V2 (AGRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.83M $ 12.83M $ 12.83M Minden idők csúcspontja: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 Minden idők mélypontja: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 Jelenlegi ár: $ 0.0001351 $ 0.0001351 $ 0.0001351 További tudnivalók a(z) Agro Global Token V2 (AGRO) áráról

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Agro Global Token V2 (AGRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGRO token élő árfolyamát!

A(z) AGRO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Agro Global Token V2 (AGRO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AGRO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AGRO tokent a MEXC-n!

Agro Global Token V2 (AGRO) árelőzményei A felhasználók a(z) AGRO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AGRO árelőzményeivel!

AGRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGRO kapcsán? AGRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

