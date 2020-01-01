AgriDex (AGRI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AgriDex (AGRI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AgriDex (AGRI) tokennel kapcsolatos információk AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment. Hivatalos webhely: www.agridex.com Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view Block Explorer: https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ Vásárolj most AGRI tokent!

AgriDex (AGRI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AgriDex (AGRI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 284.00M $ 284.00M $ 284.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.00M $ 18.00M $ 18.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.17801 $ 0.17801 $ 0.17801 Minden idők mélypontja: $ 0.013029282758555884 $ 0.013029282758555884 $ 0.013029282758555884 Jelenlegi ár: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 További tudnivalók a(z) AgriDex (AGRI) áráról

AgriDex (AGRI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AgriDex (AGRI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGRI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGRI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGRI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGRI token élő árfolyamát!

