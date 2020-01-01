iAgent Protocol (AGNT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) iAgent Protocol (AGNT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

iAgent Protocol (AGNT) tokennel kapcsolatos információk Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Hivatalos webhely: https://www.iagentpro.com Fehér könyv: https://docs.iagentpro.com Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Vásárolj most AGNT tokent!

iAgent Protocol (AGNT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) iAgent Protocol (AGNT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Minden idők csúcspontja: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Minden idők mélypontja: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Jelenlegi ár: $ 0.001215 $ 0.001215 $ 0.001215 További tudnivalók a(z) iAgent Protocol (AGNT) áráról

iAgent Protocol (AGNT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) iAgent Protocol (AGNT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGNT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGNT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGNT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGNT token élő árfolyamát!

A(z) AGNT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) iAgent Protocol (AGNT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AGNT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AGNT tokent a MEXC-n!

iAgent Protocol (AGNT) árelőzményei A felhasználók a(z) AGNT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AGNT árelőzményeivel!

AGNT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGNT kapcsán? AGNT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGNT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

