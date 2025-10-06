TőzsdeDEX+
A(z) élő AGI Alpha ár ma 0.0068804 USD. Kövesd nyomon a(z) AGIALPHA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AGIALPHA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő AGI Alpha ár ma 0.0068804 USD. Kövesd nyomon a(z) AGIALPHA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AGIALPHA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

AGI Alpha árfolyam(AGIALPHA)

1 AGIALPHA-USD élő ár:

$0.0068804
-2.12%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:39 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0067202
24h alacsony
$ 0.0073685
24h magas

$ 0.0067202
$ 0.0073685
$ 0.049960137859604584
$ 0.000577276480339268
0.00%

-2.12%

+6.00%

+6.00%

AGI Alpha (AGIALPHA) valós idejű ár: $ 0.0068804. Az elmúlt 24 órában, a(z)AGIALPHA legalacsonyabb ára $ 0.0067202, legmagasabb ára pedig $ 0.0073685 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AGIALPHA valaha volt legmagasabb ára $ 0.049960137859604584, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000577276480339268 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AGIALPHA változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -2.12% az elmúlt 24 órában, és +6.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AGI Alpha (AGIALPHA) piaci információk

No.1308

$ 6.88M
$ 1.03K
$ 6.88M
1000.00M
999,996,903.81
SOL

A(z) AGI Alpha jelenlegi piaci plafonja $ 6.88M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.03K. A(z) AGIALPHA keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999996903.81. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.88M.

AGI Alpha (AGIALPHA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a AGI Alpha mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000149024-2.12%
30 nap$ +0.0003104+4.72%
60 nap$ -0.0242196-77.88%
90 nap$ -0.0081196-54.14%
AGI Alpha árváltozása ma

A mai napon a(z) AGIALPHA ára $ -0.000149024 (-2.12%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

AGI Alpha 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0003104 (+4.72%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

AGI Alpha 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AGIALPHA ára $ -0.0242196 (-77.88%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

AGI Alpha 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0081196 (-54.14%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) AGI Alpha (AGIALPHA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) AGI Alpha árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál AGI Alpha befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AGIALPHA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről AGI Alpha a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a AGI Alpha vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

AGI Alpha árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AGI Alpha (AGIALPHA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AGI Alpha (AGIALPHA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AGI Alpha rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AGI Alpha árelőrejelzését most!

AGI Alpha (AGIALPHA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AGI Alpha (AGIALPHA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AGIALPHA token kapcsán!

Hogyan vásárolj AGI Alpha (AGIALPHA)

A következőt szeretnél vásárolni: AGI Alpha? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz AGI Alpha eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AGIALPHA helyi valutákra

1 AGI Alpha(AGIALPHA) - VND
181.057726
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - AUD
A$0.010458208
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - GBP
0.005229104
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - EUR
0.005917144
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - USD
$0.0068804
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MYR
RM0.028828876
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - TRY
0.289389624
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - JPY
¥1.0595816
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - ARS
ARS$9.957108468
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - RUB
0.556486752
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - INR
0.610841912
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - IDR
Rp114.673287464
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - PHP
0.40387948
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - EGP
￡E.0.325305312
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BRL
R$0.036947748
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - CAD
C$0.00963256
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BDT
0.838445544
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - NGN
9.942728432
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - COP
$26.668155184
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - ZAR
R.0.119099724
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - UAH
0.287531916
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - TZS
T.Sh.16.9051428
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - VES
Bs1.5205684
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - CLP
$6.4813368
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - PKR
Rs1.940823232
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - KZT
3.632713592
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - THB
฿0.222993764
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - TWD
NT$0.211847516
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - AED
د.إ0.025251068
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - CHF
Fr0.00550432
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - HKD
HK$0.053460708
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - AMD
֏2.626042268
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MAD
.د.م0.063574896
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MXN
$0.12763142
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - SAR
ريال0.025732696
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - ETB
Br1.05717346
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - KES
KSh0.886952364
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - JOD
د.أ0.0048782036
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - PLN
0.025388676
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - RON
лв0.030342564
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - SEK
kr0.065294996
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BGN
лв0.011627876
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - HUF
Ft2.315805032
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - CZK
0.14517644
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - KWD
د.ك0.0021054024
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - ILS
0.0223613
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BOB
Bs0.047405956
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - AZN
0.01169668
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - TJS
SM0.063162072
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - GEL
0.018645884
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - AOA
Kz6.294946764
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BHD
.د.ب0.00258015
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BMD
$0.0068804
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - DKK
kr0.044516188
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - HNL
L0.180472892
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MUR
0.314709496
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - NAD
$0.118962116
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - NOK
kr0.069629648
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - NZD
$0.011971896
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - PAB
B/.0.0068804
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - PGK
K0.02889768
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - QAR
ر.ق0.024975852
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - RSD
дин.0.69595246
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - UZS
soʻm82.896366476
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - ALL
L0.574444596
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - ANG
ƒ0.012315916
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - AWG
ƒ0.012315916
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BBD
$0.0137608
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BAM
KM0.011559072
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BIF
Fr20.1733328
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BND
$0.008875716
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BSD
$0.0068804
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - JMD
$1.10120802
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - KHR
27.5216
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - KMF
Fr2.9310504
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - LAK
149.573910052
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - LKR
රු2.088751832
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MDL
L0.116691584
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MGA
Ar30.85377772
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MOP
P0.054905592
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MVR
0.10527012
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MWK
MK11.90378004
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - MZN
MT0.43965756
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - NPR
रु0.973163776
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - PYG
48.4517768
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - RWF
Fr9.9696996
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - SBD
$0.056625692
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - SCR
0.099352976
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - SRD
$0.2648954
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - SVC
$0.059997088
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - SZL
L0.118893312
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - TMT
m0.0240814
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - TND
د.ت0.020228376
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - TTD
$0.0464427
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - UGX
Sh23.8887488
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - XAF
Fr3.9080672
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - XCD
$0.01857708
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - XOF
Fr3.9080672
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - XPF
Fr0.7086812
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BWP
P0.092128556
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - BZD
$0.0137608
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - CVE
$0.655495708
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - DJF
Fr1.2178308
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - DOP
$0.440827228
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - DZD
د.ج0.89135582
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - FJD
$0.015756116
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - GNF
Fr59.825078
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - GTQ
Q0.052566256
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - GYD
$1.435457852
1 AGI Alpha(AGIALPHA) - ISK
kr0.86005

AGI Alpha Forrás

A(z) AGI Alpha alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos AGI Alpha Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések AGI Alpha

Mennyit ér ma a(z) AGI Alpha (AGIALPHA)?
A(z) élő AGIALPHA ár a(z) USD esetében 0.0068804 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AGIALPHA ára a(z) USD esetében?
A(z) AGIALPHA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0068804. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AGI Alpha piaci plafonja?
A(z) AGIALPHA piaci plafonja $ 6.88M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AGIALPHA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AGIALPHA keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) AGIALPHA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AGIALPHA mindenkori legmagasabb ára 0.049960137859604584 USD.
Mi volt a(z) AGIALPHA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AGIALPHA mindenkori legalacsonyabb ára 0.000577276480339268 USD.
Mekkora a(z) AGIALPHA kereskedési volumene?
A(z) AGIALPHA élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.03K USD.
A(z) AGIALPHA ára emelkedni fog idén?
A(z) AGIALPHA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AGIALPHA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:39 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

