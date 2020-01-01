Arsenal Fan Token (AFC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Arsenal Fan Token (AFC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Arsenal Fan Token (AFC) tokennel kapcsolatos információk Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Hivatalos webhely: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Vásárolj most AFC tokent!

Arsenal Fan Token (AFC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Arsenal Fan Token (AFC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Teljes tokenszám: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.42M $ 9.42M $ 9.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.80M $ 15.80M $ 15.80M Minden idők csúcspontja: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Minden idők mélypontja: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Jelenlegi ár: $ 0.395 $ 0.395 $ 0.395 További tudnivalók a(z) Arsenal Fan Token (AFC) áráról

Arsenal Fan Token (AFC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Arsenal Fan Token (AFC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AFC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AFC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AFC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AFC token élő árfolyamát!

A(z) AFC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Arsenal Fan Token (AFC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AFC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AFC tokent a MEXC-n!

Arsenal Fan Token (AFC) árelőzményei A felhasználók a(z) AFC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AFC árelőzményeivel!

AFC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AFC kapcsán? AFC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AFC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

