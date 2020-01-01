AEROBUD (AEROBUD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AEROBUD (AEROBUD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AEROBUD (AEROBUD) tokennel kapcsolatos információk AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Hivatalos webhely: https://aerobud.org/ Fehér könyv: https://docs.aerobud.org/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Vásárolj most AEROBUD tokent!

AEROBUD (AEROBUD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AEROBUD (AEROBUD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.44M $ 6.44M $ 6.44M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.64M $ 6.64M $ 6.64M Minden idők csúcspontja: $ 0.03246 $ 0.03246 $ 0.03246 Minden idők mélypontja: $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 Jelenlegi ár: $ 0.00664 $ 0.00664 $ 0.00664 További tudnivalók a(z) AEROBUD (AEROBUD) áráról

AEROBUD (AEROBUD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AEROBUD (AEROBUD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AEROBUD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AEROBUD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AEROBUD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AEROBUD token élő árfolyamát!

A(z) AEROBUD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AEROBUD (AEROBUD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AEROBUD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AEROBUD tokent a MEXC-n!

AEROBUD (AEROBUD) árelőzményei A felhasználók a(z) AEROBUD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AEROBUD árelőzményeivel!

AEROBUD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AEROBUD kapcsán? AEROBUD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AEROBUD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

