Aeternity (AE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aeternity (AE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aeternity (AE) tokennel kapcsolatos információk Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Hivatalos webhely: https://www.aeternity.com/ Fehér könyv: https://github.com/aeternity/protocol Block Explorer: https://www.aeknow.org/ Vásárolj most AE tokent!

Aeternity (AE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aeternity (AE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Teljes tokenszám: $ 396.26M $ 396.26M $ 396.26M Keringésben lévő tokenszám: $ 385.11M $ 385.11M $ 385.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Minden idők csúcspontja: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Minden idők mélypontja: $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 Jelenlegi ár: $ 0.004129 $ 0.004129 $ 0.004129 További tudnivalók a(z) Aeternity (AE) áráról

Aeternity (AE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aeternity (AE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AE token élő árfolyamát!

A(z) AE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Aeternity (AE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AE tokent a MEXC-n!

Aeternity (AE) árelőzményei A felhasználók a(z) AE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AE árelőzményeivel!

AE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AE kapcsán? AE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

