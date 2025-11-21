AdEx (ADX) tokenomikai adatai
AdEx (ADX) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AdEx (ADX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
AdEx (ADX) tokennel kapcsolatos információk
AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.
AdEx (ADX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) AdEx (ADX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ADX tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ADX token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ADX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ADX token élő árfolyamát!
A(z) ADX vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AdEx (ADX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ADX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
AdEx (ADX) árelőzményei
A felhasználók a(z) ADX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
ADX árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ADX kapcsán? ADX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
Olvasd el és fogadd el a Felhasználói megállapodást és az Adatvédelmi szabályzatot
AdEx vásárlása (ADX)
Összeg
1 ADX = 0.1169 USD
Kereskedj AdEx (ADX) tokennel
FORRÓ
Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak
Legfelső volumen
A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták
Újonnan hozzáadva
Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre
Legjobban erősödő kriptovaluták
24 órás top erősödő kriptovaluták, amelyeket minden kereskedőnek ismernie kel