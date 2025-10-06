TőzsdeDEX+
A(z) élő Adobe ár ma 348.58 USD. Kövesd nyomon a(z) ADBEON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ADBEON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ADBEON

ADBEON árinformációk

Mi a(z) ADBEON

ADBEON hivatalos webhely

ADBEON tokenomikai adatai

ADBEON árelőrejelzés

ADBEON előzmények

ADBEON Vásárlási útmutató

ADBEON-fiat valutaváltó

ADBEON spot

Adobe Logó

Adobe árfolyam(ADBEON)

1 ADBEON-USD élő ár:

+1.06%1D
USD
Adobe (ADBEON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:25 (UTC+8)

Adobe (ADBEON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+1.08%

+1.06%

-2.08%

-2.08%

Adobe (ADBEON) valós idejű ár: $ 348.58. Az elmúlt 24 órában, a(z)ADBEON legalacsonyabb ára $ 326.65, legmagasabb ára pedig $ 353.9 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ADBEON valaha volt legmagasabb ára $ 371.1141984128537, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 318.17256046762486 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ADBEON változása a következő volt: +1.08% az elmúlt órában, +1.06% az elmúlt 24 órában, és -2.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Adobe (ADBEON) piaci információk

No.2200

ETH

A(z) Adobe jelenlegi piaci plafonja $ 960.22K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 81.78K. A(z) ADBEON keringésben lévő tokenszáma 2.75K, és a teljes tokenszám 2754.66356283. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 960.22K.

Adobe (ADBEON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Adobe mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +3.6562+1.06%
30 nap$ +1.03+0.29%
60 nap$ +48.58+16.19%
90 nap$ +48.58+16.19%
Adobe árváltozása ma

A mai napon a(z) ADBEON ára $ +3.6562 (+1.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Adobe 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +1.03 (+0.29%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Adobe 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ADBEON ára $ +48.58 (+16.19%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Adobe 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +48.58 (+16.19%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Adobe (ADBEON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Adobe árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Adobe (ADBEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Adobe elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Adobe befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ADBEON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Adobe a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Adobe vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Adobe árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Adobe (ADBEON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Adobe (ADBEON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Adobe rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Adobe árelőrejelzését most!

Adobe (ADBEON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Adobe (ADBEON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ADBEON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Adobe (ADBEON)

A következőt szeretnél vásárolni: Adobe? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Adobe eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ADBEON helyi valutákra

Adobe Forrás

A(z) Adobe alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Adobe Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Adobe

Mennyit ér ma a(z) Adobe (ADBEON)?
A(z) élő ADBEON ár a(z) USD esetében 348.58 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ADBEON ára a(z) USD esetében?
A(z) ADBEON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 348.58. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Adobe piaci plafonja?
A(z) ADBEON piaci plafonja $ 960.22K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ADBEON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ADBEON keringésben lévő tokenszáma 2.75K USD.
Mi volt a(z) ADBEON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ADBEON mindenkori legmagasabb ára 371.1141984128537 USD.
Mi volt a(z) ADBEON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ADBEON mindenkori legalacsonyabb ára 318.17256046762486 USD.
Mekkora a(z) ADBEON kereskedési volumene?
A(z) ADBEON élő 24 órás kereskedési volumene $ 81.78K USD.
A(z) ADBEON ára emelkedni fog idén?
A(z) ADBEON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ADBEON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Adobe (ADBEON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

