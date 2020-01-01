Across Protocol (ACX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Across Protocol (ACX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Across Protocol (ACX) tokennel kapcsolatos információk Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Hivatalos webhely: https://across.to/ Fehér könyv: https://docs.across.to/v2/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Vásárolj most ACX tokent!

Across Protocol (ACX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Across Protocol (ACX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 81.01M $ 81.01M $ 81.01M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 609.43M $ 609.43M $ 609.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 132.93M $ 132.93M $ 132.93M Minden idők csúcspontja: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 Minden idők mélypontja: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Jelenlegi ár: $ 0.13293 $ 0.13293 $ 0.13293 További tudnivalók a(z) Across Protocol (ACX) áráról

Across Protocol (ACX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Across Protocol (ACX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ACX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ACX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ACX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ACX token élő árfolyamát!

A(z) ACX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Across Protocol (ACX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ACX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ACX tokent a MEXC-n!

Across Protocol (ACX) árelőzményei A felhasználók a(z) ACX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ACX árelőzményeivel!

ACX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ACX kapcsán? ACX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ACX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

