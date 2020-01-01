Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomikai adatai

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Hivatalos webhely:
https://acolyt.ai/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Acolyte by Virtuals (ACOLYT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 2.40M
Teljes tokenszám:
$ 993.08M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 968.86M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.46M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.09
Minden idők mélypontja:
$ 0.000065996165511156
Jelenlegi ár:
$ 0.002478
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ACOLYT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ACOLYT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ACOLYT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ACOLYT token élő árfolyamát!

A(z) ACOLYT vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ACOLYT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) árelőzményei

A felhasználók a(z) ACOLYT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

ACOLYT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ACOLYT kapcsán? ACOLYT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

