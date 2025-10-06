TőzsdeDEX+
A(z) élő Accenture ár ma 255.12 USD. Kövesd nyomon a(z) ACNON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ACNON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Accenture ár ma 255.12 USD. Kövesd nyomon a(z) ACNON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ACNON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ACNON

ACNON árinformációk

Mi a(z) ACNON

ACNON hivatalos webhely

ACNON tokenomikai adatai

ACNON árelőrejelzés

ACNON előzmények

ACNON Vásárlási útmutató

ACNON-fiat valutaváltó

ACNON spot

Accenture Logó

Accenture árfolyam(ACNON)

1 ACNON-USD élő ár:

$255.12
+1.79%1D
USD
Accenture (ACNON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:17 (UTC+8)

Accenture (ACNON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 249.8
24h alacsony
$ 260.52
24h magas

$ 249.8
$ 260.52
$ 258.3135196333471
$ 229.27778200768591
-1.07%

+1.79%

+1.64%

+1.64%

Accenture (ACNON) valós idejű ár: $ 255.12. Az elmúlt 24 órában, a(z)ACNON legalacsonyabb ára $ 249.8, legmagasabb ára pedig $ 260.52 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ACNON valaha volt legmagasabb ára $ 258.3135196333471, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 229.27778200768591 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ACNON változása a következő volt: -1.07% az elmúlt órában, +1.79% az elmúlt 24 órában, és +1.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Accenture (ACNON) piaci információk

No.2018

$ 1.36M
$ 56.75K
$ 1.36M
5.32K
5,324.3951943
ETH

A(z) Accenture jelenlegi piaci plafonja $ 1.36M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.75K. A(z) ACNON keringésben lévő tokenszáma 5.32K, és a teljes tokenszám 5324.3951943. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.36M.

Accenture (ACNON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Accenture mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +4.4863+1.79%
30 nap$ +10.36+4.23%
60 nap$ +55.12+27.56%
90 nap$ +55.12+27.56%
Accenture árváltozása ma

A mai napon a(z) ACNON ára $ +4.4863 (+1.79%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Accenture 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +10.36 (+4.23%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Accenture 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ACNON ára $ +55.12 (+27.56%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Accenture 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +55.12 (+27.56%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Accenture (ACNON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Accenture árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Accenture (ACNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Accenture elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Accenture befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ACNON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Accenture a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Accenture vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Accenture árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Accenture (ACNON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Accenture (ACNON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Accenture rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Accenture árelőrejelzését most!

Accenture (ACNON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Accenture (ACNON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ACNON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Accenture (ACNON)

A következőt szeretnél vásárolni: Accenture? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Accenture eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ACNON helyi valutákra

1 Accenture(ACNON) - VND
6,713,482.8
1 Accenture(ACNON) - AUD
A$387.7824
1 Accenture(ACNON) - GBP
193.8912
1 Accenture(ACNON) - EUR
219.4032
1 Accenture(ACNON) - USD
$255.12
1 Accenture(ACNON) - MYR
RM1,068.9528
1 Accenture(ACNON) - TRY
10,730.3472
1 Accenture(ACNON) - JPY
¥39,288.48
1 Accenture(ACNON) - ARS
ARS$369,202.0104
1 Accenture(ACNON) - RUB
20,634.1056
1 Accenture(ACNON) - INR
22,649.5536
1 Accenture(ACNON) - IDR
Rp4,251,998.2992
1 Accenture(ACNON) - PHP
14,975.544
1 Accenture(ACNON) - EGP
￡E.12,062.0736
1 Accenture(ACNON) - BRL
R$1,369.9944
1 Accenture(ACNON) - CAD
C$357.168
1 Accenture(ACNON) - BDT
31,088.9232
1 Accenture(ACNON) - NGN
368,668.8096
1 Accenture(ACNON) - COP
$988,834.9152
1 Accenture(ACNON) - ZAR
R.4,416.1272
1 Accenture(ACNON) - UAH
10,661.4648
1 Accenture(ACNON) - TZS
T.Sh.626,829.84
1 Accenture(ACNON) - VES
Bs56,381.52
1 Accenture(ACNON) - CLP
$240,323.04
1 Accenture(ACNON) - PKR
Rs71,964.2496
1 Accenture(ACNON) - KZT
134,698.2576
1 Accenture(ACNON) - THB
฿8,268.4392
1 Accenture(ACNON) - TWD
NT$7,855.1448
1 Accenture(ACNON) - AED
د.إ936.2904
1 Accenture(ACNON) - CHF
Fr204.096
1 Accenture(ACNON) - HKD
HK$1,982.2824
1 Accenture(ACNON) - AMD
֏97,371.6504
1 Accenture(ACNON) - MAD
.د.م2,357.3088
1 Accenture(ACNON) - MXN
$4,732.476
1 Accenture(ACNON) - SAR
ريال954.1488
1 Accenture(ACNON) - ETB
Br39,199.188
1 Accenture(ACNON) - KES
KSh32,887.5192
1 Accenture(ACNON) - JOD
د.أ180.88008
1 Accenture(ACNON) - PLN
941.3928
1 Accenture(ACNON) - RON
лв1,125.0792
1 Accenture(ACNON) - SEK
kr2,421.0888
1 Accenture(ACNON) - BGN
лв431.1528
1 Accenture(ACNON) - HUF
Ft85,868.2896
1 Accenture(ACNON) - CZK
5,383.032
1 Accenture(ACNON) - KWD
د.ك78.06672
1 Accenture(ACNON) - ILS
829.14
1 Accenture(ACNON) - BOB
Bs1,757.7768
1 Accenture(ACNON) - AZN
433.704
1 Accenture(ACNON) - TJS
SM2,342.0016
1 Accenture(ACNON) - GEL
691.3752
1 Accenture(ACNON) - AOA
Kz233,411.8392
1 Accenture(ACNON) - BHD
.د.ب95.67
1 Accenture(ACNON) - BMD
$255.12
1 Accenture(ACNON) - DKK
kr1,650.6264
1 Accenture(ACNON) - HNL
L6,691.7976
1 Accenture(ACNON) - MUR
11,669.1888
1 Accenture(ACNON) - NAD
$4,411.0248
1 Accenture(ACNON) - NOK
kr2,581.8144
1 Accenture(ACNON) - NZD
$443.9088
1 Accenture(ACNON) - PAB
B/.255.12
1 Accenture(ACNON) - PGK
K1,071.504
1 Accenture(ACNON) - QAR
ر.ق926.0856
1 Accenture(ACNON) - RSD
дин.25,805.388
1 Accenture(ACNON) - UZS
soʻm3,073,734.2328
1 Accenture(ACNON) - ALL
L21,299.9688
1 Accenture(ACNON) - ANG
ƒ456.6648
1 Accenture(ACNON) - AWG
ƒ456.6648
1 Accenture(ACNON) - BBD
$510.24
1 Accenture(ACNON) - BAM
KM428.6016
1 Accenture(ACNON) - BIF
Fr748,011.84
1 Accenture(ACNON) - BND
$329.1048
1 Accenture(ACNON) - BSD
$255.12
1 Accenture(ACNON) - JMD
$40,831.956
1 Accenture(ACNON) - KHR
1,020,480
1 Accenture(ACNON) - KMF
Fr108,681.12
1 Accenture(ACNON) - LAK
5,546,086.8456
1 Accenture(ACNON) - LKR
රු77,449.3296
1 Accenture(ACNON) - MDL
L4,326.8352
1 Accenture(ACNON) - MGA
Ar1,144,034.616
1 Accenture(ACNON) - MOP
P2,035.8576
1 Accenture(ACNON) - MVR
3,903.336
1 Accenture(ACNON) - MWK
MK441,383.112
1 Accenture(ACNON) - MZN
MT16,302.168
1 Accenture(ACNON) - NPR
रु36,084.1728
1 Accenture(ACNON) - PYG
1,796,555.04
1 Accenture(ACNON) - RWF
Fr369,668.88
1 Accenture(ACNON) - SBD
$2,099.6376
1 Accenture(ACNON) - SCR
3,683.9328
1 Accenture(ACNON) - SRD
$9,822.12
1 Accenture(ACNON) - SVC
$2,224.6464
1 Accenture(ACNON) - SZL
L4,408.4736
1 Accenture(ACNON) - TMT
m892.92
1 Accenture(ACNON) - TND
د.ت750.0528
1 Accenture(ACNON) - TTD
$1,722.06
1 Accenture(ACNON) - UGX
Sh885,776.64
1 Accenture(ACNON) - XAF
Fr144,908.16
1 Accenture(ACNON) - XCD
$688.824
1 Accenture(ACNON) - XOF
Fr144,908.16
1 Accenture(ACNON) - XPF
Fr26,277.36
1 Accenture(ACNON) - BWP
P3,416.0568
1 Accenture(ACNON) - BZD
$510.24
1 Accenture(ACNON) - CVE
$24,305.2824
1 Accenture(ACNON) - DJF
Fr45,156.24
1 Accenture(ACNON) - DOP
$16,345.5384
1 Accenture(ACNON) - DZD
د.ج33,050.796
1 Accenture(ACNON) - FJD
$584.2248
1 Accenture(ACNON) - GNF
Fr2,218,268.4
1 Accenture(ACNON) - GTQ
Q1,949.1168
1 Accenture(ACNON) - GYD
$53,225.6856
1 Accenture(ACNON) - ISK
kr31,890

Accenture Forrás

A(z) Accenture alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Accenture Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Accenture

Mennyit ér ma a(z) Accenture (ACNON)?
A(z) élő ACNON ár a(z) USD esetében 255.12 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ACNON ára a(z) USD esetében?
A(z) ACNON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 255.12. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Accenture piaci plafonja?
A(z) ACNON piaci plafonja $ 1.36M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ACNON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ACNON keringésben lévő tokenszáma 5.32K USD.
Mi volt a(z) ACNON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ACNON mindenkori legmagasabb ára 258.3135196333471 USD.
Mi volt a(z) ACNON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ACNON mindenkori legalacsonyabb ára 229.27778200768591 USD.
Mekkora a(z) ACNON kereskedési volumene?
A(z) ACNON élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.75K USD.
A(z) ACNON ára emelkedni fog idén?
A(z) ACNON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ACNON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:17 (UTC+8)

Accenture (ACNON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ACNON-USD kalkulátor

Összeg

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 255.12 USD

ACNON kereskedés

ACNON/USDT
$255.12
$255.12$255.12
+1.81%

