Alchemy (ACH) tokennel kapcsolatos információk Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Hivatalos webhely: https://alchemypay.org/ Fehér könyv: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d Vásárolj most ACH tokent!

Alchemy (ACH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alchemy (ACH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 182.16M $ 182.16M $ 182.16M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.45B $ 9.45B $ 9.45B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 192.70M $ 192.70M $ 192.70M Minden idők csúcspontja: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minden idők mélypontja: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 Jelenlegi ár: $ 0.01927 $ 0.01927 $ 0.01927 További tudnivalók a(z) Alchemy (ACH) áráról

Alchemy (ACH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Alchemy (ACH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ACH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ACH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ACH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ACH token élő árfolyamát!

A(z) ACH vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Alchemy (ACH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ACH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ACH tokent a MEXC-n!

Alchemy (ACH) árelőzményei A felhasználók a(z) ACH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ACH árelőzményeivel!

ACH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ACH kapcsán? ACH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ACH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

