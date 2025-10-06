TőzsdeDEX+
A(z) élő Abbott ár ma 122.79 USD. Kövesd nyomon a(z) ABTON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ABTON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ABTON

Abbott Logó

Abbott árfolyam(ABTON)

1 ABTON-USD élő ár:

$122.79
$122.79$122.79
-0.06%1D
USD
Abbott (ABTON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:10 (UTC+8)

Abbott (ABTON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 122.42
$ 122.42$ 122.42
24h alacsony
$ 122.92
$ 122.92$ 122.92
24h magas

$ 122.42
$ 122.42$ 122.42

$ 122.92
$ 122.92$ 122.92

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 122.32387218541305
$ 122.32387218541305$ 122.32387218541305

+0.09%

-0.06%

-3.87%

-3.87%

Abbott (ABTON) valós idejű ár: $ 122.79. Az elmúlt 24 órában, a(z)ABTON legalacsonyabb ára $ 122.42, legmagasabb ára pedig $ 122.92 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ABTON valaha volt legmagasabb ára $ 235.31115975890665, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 122.32387218541305 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ABTON változása a következő volt: +0.09% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és -3.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Abbott (ABTON) piaci információk

No.1931

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 54.52K
$ 54.52K$ 54.52K

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

13.25K
13.25K 13.25K

13,254.36992244
13,254.36992244 13,254.36992244

ETH

A(z) Abbott jelenlegi piaci plafonja $ 1.63M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.52K. A(z) ABTON keringésben lévő tokenszáma 13.25K, és a teljes tokenszám 13254.36992244. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.63M.

Abbott (ABTON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Abbott mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0737-0.06%
30 nap$ -11.41-8.51%
60 nap$ +22.79+22.79%
90 nap$ +22.79+22.79%
Abbott árváltozása ma

A mai napon a(z) ABTON ára $ -0.0737 (-0.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Abbott 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -11.41 (-8.51%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Abbott 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ABTON ára $ +22.79 (+22.79%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Abbott 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +22.79 (+22.79%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Abbott (ABTON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Abbott árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Abbott (ABTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Abbott elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Abbott befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ABTON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Abbott a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Abbott vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Abbott árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Abbott (ABTON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Abbott (ABTON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Abbott rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Abbott árelőrejelzését most!

Abbott (ABTON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Abbott (ABTON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ABTON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Abbott (ABTON)

A következőt szeretnél vásárolni: Abbott? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Abbott eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ABTON helyi valutákra

1 Abbott(ABTON) - VND
3,231,218.85
1 Abbott(ABTON) - AUD
A$186.6408
1 Abbott(ABTON) - GBP
93.3204
1 Abbott(ABTON) - EUR
105.5994
1 Abbott(ABTON) - USD
$122.79
1 Abbott(ABTON) - MYR
RM514.4901
1 Abbott(ABTON) - TRY
5,164.5474
1 Abbott(ABTON) - JPY
¥18,909.66
1 Abbott(ABTON) - ARS
ARS$177,698.0043
1 Abbott(ABTON) - RUB
9,931.2552
1 Abbott(ABTON) - INR
10,901.2962
1 Abbott(ABTON) - IDR
Rp2,046,499.1814
1 Abbott(ABTON) - PHP
7,207.773
1 Abbott(ABTON) - EGP
￡E.5,805.5112
1 Abbott(ABTON) - BRL
R$659.3823
1 Abbott(ABTON) - CAD
C$171.906
1 Abbott(ABTON) - BDT
14,963.1894
1 Abbott(ABTON) - NGN
177,441.3732
1 Abbott(ABTON) - COP
$475,929.1284
1 Abbott(ABTON) - ZAR
R.2,125.4949
1 Abbott(ABTON) - UAH
5,131.3941
1 Abbott(ABTON) - TZS
T.Sh.301,695.03
1 Abbott(ABTON) - VES
Bs27,136.59
1 Abbott(ABTON) - CLP
$115,668.18
1 Abbott(ABTON) - PKR
Rs34,636.6032
1 Abbott(ABTON) - KZT
64,830.6642
1 Abbott(ABTON) - THB
฿3,979.6239
1 Abbott(ABTON) - TWD
NT$3,780.7041
1 Abbott(ABTON) - AED
د.إ450.6393
1 Abbott(ABTON) - CHF
Fr98.232
1 Abbott(ABTON) - HKD
HK$954.0783
1 Abbott(ABTON) - AMD
֏46,865.2593
1 Abbott(ABTON) - MAD
.د.م1,134.5796
1 Abbott(ABTON) - MXN
$2,277.7545
1 Abbott(ABTON) - SAR
ريال459.2346
1 Abbott(ABTON) - ETB
Br18,866.6835
1 Abbott(ABTON) - KES
KSh15,828.8589
1 Abbott(ABTON) - JOD
د.أ87.05811
1 Abbott(ABTON) - PLN
453.0951
1 Abbott(ABTON) - RON
лв541.5039
1 Abbott(ABTON) - SEK
kr1,165.2771
1 Abbott(ABTON) - BGN
лв207.5151
1 Abbott(ABTON) - HUF
Ft41,328.6582
1 Abbott(ABTON) - CZK
2,590.869
1 Abbott(ABTON) - KWD
د.ك37.57374
1 Abbott(ABTON) - ILS
399.0675
1 Abbott(ABTON) - BOB
Bs846.0231
1 Abbott(ABTON) - AZN
208.743
1 Abbott(ABTON) - TJS
SM1,127.2122
1 Abbott(ABTON) - GEL
332.7609
1 Abbott(ABTON) - AOA
Kz112,341.7989
1 Abbott(ABTON) - BHD
.د.ب46.04625
1 Abbott(ABTON) - BMD
$122.79
1 Abbott(ABTON) - DKK
kr794.4513
1 Abbott(ABTON) - HNL
L3,220.7817
1 Abbott(ABTON) - MUR
5,616.4146
1 Abbott(ABTON) - NAD
$2,123.0391
1 Abbott(ABTON) - NOK
kr1,242.6348
1 Abbott(ABTON) - NZD
$213.6546
1 Abbott(ABTON) - PAB
B/.122.79
1 Abbott(ABTON) - PGK
K515.718
1 Abbott(ABTON) - QAR
ر.ق445.7277
1 Abbott(ABTON) - RSD
дин.12,420.2085
1 Abbott(ABTON) - UZS
soʻm1,479,397.2501
1 Abbott(ABTON) - ALL
L10,251.7371
1 Abbott(ABTON) - ANG
ƒ219.7941
1 Abbott(ABTON) - AWG
ƒ219.7941
1 Abbott(ABTON) - BBD
$245.58
1 Abbott(ABTON) - BAM
KM206.2872
1 Abbott(ABTON) - BIF
Fr360,020.28
1 Abbott(ABTON) - BND
$158.3991
1 Abbott(ABTON) - BSD
$122.79
1 Abbott(ABTON) - JMD
$19,652.5395
1 Abbott(ABTON) - KHR
491,160
1 Abbott(ABTON) - KMF
Fr52,308.54
1 Abbott(ABTON) - LAK
2,669,347.7727
1 Abbott(ABTON) - LKR
රු37,276.5882
1 Abbott(ABTON) - MDL
L2,082.5184
1 Abbott(ABTON) - MGA
Ar550,627.197
1 Abbott(ABTON) - MOP
P979.8642
1 Abbott(ABTON) - MVR
1,878.687
1 Abbott(ABTON) - MWK
MK212,438.979
1 Abbott(ABTON) - MZN
MT7,846.281
1 Abbott(ABTON) - NPR
रु17,367.4176
1 Abbott(ABTON) - PYG
864,687.18
1 Abbott(ABTON) - RWF
Fr177,922.71
1 Abbott(ABTON) - SBD
$1,010.5617
1 Abbott(ABTON) - SCR
1,773.0876
1 Abbott(ABTON) - SRD
$4,727.415
1 Abbott(ABTON) - SVC
$1,070.7288
1 Abbott(ABTON) - SZL
L2,121.8112
1 Abbott(ABTON) - TMT
m429.765
1 Abbott(ABTON) - TND
د.ت361.0026
1 Abbott(ABTON) - TTD
$828.8325
1 Abbott(ABTON) - UGX
Sh426,326.88
1 Abbott(ABTON) - XAF
Fr69,744.72
1 Abbott(ABTON) - XCD
$331.533
1 Abbott(ABTON) - XOF
Fr69,744.72
1 Abbott(ABTON) - XPF
Fr12,647.37
1 Abbott(ABTON) - BWP
P1,644.1581
1 Abbott(ABTON) - BZD
$245.58
1 Abbott(ABTON) - CVE
$11,698.2033
1 Abbott(ABTON) - DJF
Fr21,733.83
1 Abbott(ABTON) - DOP
$7,867.1553
1 Abbott(ABTON) - DZD
د.ج15,907.4445
1 Abbott(ABTON) - FJD
$281.1891
1 Abbott(ABTON) - GNF
Fr1,067,659.05
1 Abbott(ABTON) - GTQ
Q938.1156
1 Abbott(ABTON) - GYD
$25,617.6777
1 Abbott(ABTON) - ISK
kr15,348.75

Abbott Forrás

A(z) Abbott alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Abbott Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Abbott

Mennyit ér ma a(z) Abbott (ABTON)?
A(z) élő ABTON ár a(z) USD esetében 122.79 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ABTON ára a(z) USD esetében?
A(z) ABTON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 122.79. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Abbott piaci plafonja?
A(z) ABTON piaci plafonja $ 1.63M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ABTON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ABTON keringésben lévő tokenszáma 13.25K USD.
Mi volt a(z) ABTON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ABTON mindenkori legmagasabb ára 235.31115975890665 USD.
Mi volt a(z) ABTON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ABTON mindenkori legalacsonyabb ára 122.32387218541305 USD.
Mekkora a(z) ABTON kereskedési volumene?
A(z) ABTON élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.52K USD.
A(z) ABTON ára emelkedni fog idén?
A(z) ABTON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ABTON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:10 (UTC+8)

Abbott (ABTON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ABTON-USD kalkulátor

Összeg

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 122.79 USD

ABTON kereskedés

ABTON/USDT
$122.79
$122.79$122.79
-0.06%

