A(z) élő Airbnb ár ma 127.31 USD. Kövesd nyomon a(z) ABNBON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ABNBON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ABNBON

ABNBON árinformációk

Mi a(z) ABNBON

ABNBON hivatalos webhely

ABNBON tokenomikai adatai

ABNBON árelőrejelzés

ABNBON előzmények

ABNBON Vásárlási útmutató

ABNBON-fiat valutaváltó

ABNBON spot

Airbnb Logó

Airbnb árfolyam(ABNBON)

1 ABNBON-USD élő ár:

$127.31
+0.62%1D
USD
Airbnb (ABNBON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:39:03 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 125.65
24h alacsony
$ 130.65
24h magas

$ 125.65
$ 130.65
$ 130.8760170750456
$ 116.3795118425523
+0.95%

+0.62%

-0.96%

-0.96%

Airbnb (ABNBON) valós idejű ár: $ 127.31. Az elmúlt 24 órában, a(z)ABNBON legalacsonyabb ára $ 125.65, legmagasabb ára pedig $ 130.65 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ABNBON valaha volt legmagasabb ára $ 130.8760170750456, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 116.3795118425523 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ABNBON változása a következő volt: +0.95% az elmúlt órában, +0.62% az elmúlt 24 órában, és -0.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Airbnb (ABNBON) piaci információk

No.2125

$ 1.12M
$ 60.27K
$ 1.12M
8.81K
8,812.86768789
ETH

A(z) Airbnb jelenlegi piaci plafonja $ 1.12M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 60.27K. A(z) ABNBON keringésben lévő tokenszáma 8.81K, és a teljes tokenszám 8812.86768789. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.12M.

Airbnb (ABNBON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Airbnb mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.7845+0.62%
30 nap$ +6.32+5.22%
60 nap$ +27.31+27.31%
90 nap$ +27.31+27.31%
Airbnb árváltozása ma

A mai napon a(z) ABNBON ára $ +0.7845 (+0.62%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Airbnb 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +6.32 (+5.22%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Airbnb 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ABNBON ára $ +27.31 (+27.31%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Airbnb 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +27.31 (+27.31%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Airbnb (ABNBON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Airbnb árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Airbnb (ABNBON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Airbnb elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Airbnb befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ABNBON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Airbnb a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Airbnb vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Airbnb árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Airbnb (ABNBON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Airbnb (ABNBON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Airbnb rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Airbnb árelőrejelzését most!

Airbnb (ABNBON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Airbnb (ABNBON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ABNBON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Airbnb (ABNBON)

A következőt szeretnél vásárolni: Airbnb? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Airbnb eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ABNBON helyi valutákra

1 Airbnb(ABNBON) - VND
3,350,162.65
1 Airbnb(ABNBON) - AUD
A$193.5112
1 Airbnb(ABNBON) - GBP
96.7556
1 Airbnb(ABNBON) - EUR
109.4866
1 Airbnb(ABNBON) - USD
1 Airbnb(ABNBON) - MYR
RM533.4289
1 Airbnb(ABNBON) - TRY
5,354.6586
1 Airbnb(ABNBON) - JPY
¥19,605.74
1 Airbnb(ABNBON) - ARS
ARS$184,239.2127
1 Airbnb(ABNBON) - RUB
10,296.8328
1 Airbnb(ABNBON) - INR
11,302.5818
1 Airbnb(ABNBON) - IDR
Rp2,121,832.4846
1 Airbnb(ABNBON) - PHP
7,473.097
1 Airbnb(ABNBON) - EGP
￡E.6,019.2168
1 Airbnb(ABNBON) - BRL
R$683.6547
1 Airbnb(ABNBON) - CAD
C$178.234
1 Airbnb(ABNBON) - BDT
15,513.9966
1 Airbnb(ABNBON) - NGN
183,973.1348
1 Airbnb(ABNBON) - COP
$493,448.4676
1 Airbnb(ABNBON) - ZAR
R.2,203.7361
1 Airbnb(ABNBON) - UAH
5,320.2849
1 Airbnb(ABNBON) - TZS
T.Sh.312,800.67
1 Airbnb(ABNBON) - VES
Bs28,135.51
1 Airbnb(ABNBON) - CLP
$119,926.02
1 Airbnb(ABNBON) - PKR
Rs35,911.6048
1 Airbnb(ABNBON) - KZT
67,217.1338
1 Airbnb(ABNBON) - THB
฿4,126.1171
1 Airbnb(ABNBON) - TWD
NT$3,919.8749
1 Airbnb(ABNBON) - AED
د.إ467.2277
1 Airbnb(ABNBON) - CHF
Fr101.848
1 Airbnb(ABNBON) - HKD
HK$989.1987
1 Airbnb(ABNBON) - AMD
֏48,590.4077
1 Airbnb(ABNBON) - MAD
.د.م1,176.3444
1 Airbnb(ABNBON) - MXN
$2,361.6005
1 Airbnb(ABNBON) - SAR
ريال476.1394
1 Airbnb(ABNBON) - ETB
Br19,561.1815
1 Airbnb(ABNBON) - KES
KSh16,411.5321
1 Airbnb(ABNBON) - JOD
د.أ90.26279
1 Airbnb(ABNBON) - PLN
469.7739
1 Airbnb(ABNBON) - RON
лв561.4371
1 Airbnb(ABNBON) - SEK
kr1,208.1719
1 Airbnb(ABNBON) - BGN
лв215.1539
1 Airbnb(ABNBON) - HUF
Ft42,849.9998
1 Airbnb(ABNBON) - CZK
2,686.241
1 Airbnb(ABNBON) - KWD
د.ك38.95686
1 Airbnb(ABNBON) - ILS
413.7575
1 Airbnb(ABNBON) - BOB
Bs877.1659
1 Airbnb(ABNBON) - AZN
216.427
1 Airbnb(ABNBON) - TJS
SM1,168.7058
1 Airbnb(ABNBON) - GEL
345.0101
1 Airbnb(ABNBON) - AOA
Kz116,477.1921
1 Airbnb(ABNBON) - BHD
.د.ب47.74125
1 Airbnb(ABNBON) - BMD
1 Airbnb(ABNBON) - DKK
kr823.6957
1 Airbnb(ABNBON) - HNL
L3,339.3413
1 Airbnb(ABNBON) - MUR
5,823.1594
1 Airbnb(ABNBON) - NAD
$2,201.1899
1 Airbnb(ABNBON) - NOK
kr1,288.3772
1 Airbnb(ABNBON) - NZD
$221.5194
1 Airbnb(ABNBON) - PAB
B/.127.31
1 Airbnb(ABNBON) - PGK
K534.702
1 Airbnb(ABNBON) - QAR
ر.ق462.1353
1 Airbnb(ABNBON) - RSD
дин.12,877.4065
1 Airbnb(ABNBON) - UZS
soʻm1,533,855.0689
1 Airbnb(ABNBON) - ALL
L10,629.1119
1 Airbnb(ABNBON) - ANG
ƒ227.8849
1 Airbnb(ABNBON) - AWG
ƒ227.8849
1 Airbnb(ABNBON) - BBD
$254.62
1 Airbnb(ABNBON) - BAM
KM213.8808
1 Airbnb(ABNBON) - BIF
Fr373,272.92
1 Airbnb(ABNBON) - BND
$164.2299
1 Airbnb(ABNBON) - BSD
1 Airbnb(ABNBON) - JMD
$20,375.9655
1 Airbnb(ABNBON) - KHR
509,240
1 Airbnb(ABNBON) - KMF
Fr54,234.06
1 Airbnb(ABNBON) - LAK
2,767,608.6403
1 Airbnb(ABNBON) - LKR
රු38,648.7698
1 Airbnb(ABNBON) - MDL
L2,159.1776
1 Airbnb(ABNBON) - MGA
Ar570,896.233
1 Airbnb(ABNBON) - MOP
P1,015.9338
1 Airbnb(ABNBON) - MVR
1,947.843
1 Airbnb(ABNBON) - MWK
MK220,259.031
1 Airbnb(ABNBON) - MZN
MT8,135.109
1 Airbnb(ABNBON) - NPR
रु18,006.7264
1 Airbnb(ABNBON) - PYG
896,517.02
1 Airbnb(ABNBON) - RWF
Fr184,472.19
1 Airbnb(ABNBON) - SBD
$1,047.7613
1 Airbnb(ABNBON) - SCR
1,838.3564
1 Airbnb(ABNBON) - SRD
$4,901.435
1 Airbnb(ABNBON) - SVC
$1,110.1432
1 Airbnb(ABNBON) - SZL
L2,199.9168
1 Airbnb(ABNBON) - TMT
m445.585
1 Airbnb(ABNBON) - TND
د.ت374.2914
1 Airbnb(ABNBON) - TTD
$859.3425
1 Airbnb(ABNBON) - UGX
Sh442,020.32
1 Airbnb(ABNBON) - XAF
Fr72,312.08
1 Airbnb(ABNBON) - XCD
$343.737
1 Airbnb(ABNBON) - XOF
Fr72,312.08
1 Airbnb(ABNBON) - XPF
Fr13,112.93
1 Airbnb(ABNBON) - BWP
P1,704.6809
1 Airbnb(ABNBON) - BZD
$254.62
1 Airbnb(ABNBON) - CVE
$12,128.8237
1 Airbnb(ABNBON) - DJF
Fr22,533.87
1 Airbnb(ABNBON) - DOP
$8,156.7517
1 Airbnb(ABNBON) - DZD
د.ج16,493.0105
1 Airbnb(ABNBON) - FJD
$291.5399
1 Airbnb(ABNBON) - GNF
Fr1,106,960.45
1 Airbnb(ABNBON) - GTQ
Q972.6484
1 Airbnb(ABNBON) - GYD
$26,560.6853
1 Airbnb(ABNBON) - ISK
kr15,913.75

Airbnb Forrás

A(z) Airbnb alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Airbnb Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Airbnb

Mennyit ér ma a(z) Airbnb (ABNBON)?
A(z) élő ABNBON ár a(z) USD esetében 127.31 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ABNBON ára a(z) USD esetében?
A(z) ABNBON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 127.31. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Airbnb piaci plafonja?
A(z) ABNBON piaci plafonja $ 1.12M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ABNBON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ABNBON keringésben lévő tokenszáma 8.81K USD.
Mi volt a(z) ABNBON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ABNBON mindenkori legmagasabb ára 130.8760170750456 USD.
Mi volt a(z) ABNBON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ABNBON mindenkori legalacsonyabb ára 116.3795118425523 USD.
Mekkora a(z) ABNBON kereskedési volumene?
A(z) ABNBON élő 24 órás kereskedési volumene $ 60.27K USD.
A(z) ABNBON ára emelkedni fog idén?
A(z) ABNBON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ABNBON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Airbnb (ABNBON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

