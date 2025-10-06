TőzsdeDEX+
A(z) élő Apple xStock ár ma 270.4 USD. Kövesd nyomon a(z) AAPLX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AAPLX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AAPLX

AAPLX árinformációk

Mi a(z) AAPLX

AAPLX hivatalos webhely

AAPLX tokenomikai adatai

AAPLX árelőrejelzés

AAPLX előzmények

AAPLX Vásárlási útmutató

AAPLX-fiat valutaváltó

AAPLX spot

Apple xStock Logó

Apple xStock árfolyam(AAPLX)

1 AAPLX-USD élő ár:

$270.4
-0.29%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:38:56 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 269.7
24h alacsony
$ 271.57
24h magas

$ 269.7
$ 271.57
$ 218.05582778461107
$ 204.46269321696604
-0.13%

-0.29%

+1.96%

+1.96%

Apple xStock (AAPLX) valós idejű ár: $ 270.4. Az elmúlt 24 órában, a(z)AAPLX legalacsonyabb ára $ 269.7, legmagasabb ára pedig $ 271.57 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AAPLX valaha volt legmagasabb ára $ 218.05582778461107, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 204.46269321696604 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AAPLX változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -0.29% az elmúlt 24 órában, és +1.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Apple xStock (AAPLX) piaci információk

No.1899

$ 1.62M
$ 59.62K
$ 2.43M
6.00K
8,999.85946485
SOL

A(z) Apple xStock jelenlegi piaci plafonja $ 1.62M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 59.62K. A(z) AAPLX keringésben lévő tokenszáma 6.00K, és a teljes tokenszám 8999.85946485. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.43M.

Apple xStock (AAPLX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Apple xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.7864-0.29%
30 nap$ +11.9+4.60%
60 nap$ +33.29+14.03%
90 nap$ +66.8+32.80%
Apple xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) AAPLX ára $ -0.7864 (-0.29%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Apple xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +11.9 (+4.60%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Apple xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AAPLX ára $ +33.29 (+14.03%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Apple xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +66.8 (+32.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Apple xStock (AAPLX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Apple xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Apple xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AAPLX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Apple xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Apple xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Apple xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Apple xStock (AAPLX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Apple xStock (AAPLX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Apple xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Apple xStock árelőrejelzését most!

Apple xStock (AAPLX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Apple xStock (AAPLX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AAPLX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Apple xStock (AAPLX)

A következőt szeretnél vásárolni: Apple xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Apple xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AAPLX helyi valutákra

1 Apple xStock(AAPLX) - VND
7,115,576
1 Apple xStock(AAPLX) - AUD
A$411.008
1 Apple xStock(AAPLX) - GBP
205.504
1 Apple xStock(AAPLX) - EUR
232.544
1 Apple xStock(AAPLX) - USD
$270.4
1 Apple xStock(AAPLX) - MYR
RM1,132.976
1 Apple xStock(AAPLX) - TRY
11,373.024
1 Apple xStock(AAPLX) - JPY
¥41,641.6
1 Apple xStock(AAPLX) - ARS
ARS$391,314.768
1 Apple xStock(AAPLX) - RUB
21,869.952
1 Apple xStock(AAPLX) - INR
24,006.112
1 Apple xStock(AAPLX) - IDR
Rp4,506,664.864
1 Apple xStock(AAPLX) - PHP
15,872.48
1 Apple xStock(AAPLX) - EGP
￡E.12,784.512
1 Apple xStock(AAPLX) - BRL
R$1,452.048
1 Apple xStock(AAPLX) - CAD
C$378.56
1 Apple xStock(AAPLX) - BDT
32,950.944
1 Apple xStock(AAPLX) - NGN
390,749.632
1 Apple xStock(AAPLX) - COP
$1,048,059.584
1 Apple xStock(AAPLX) - ZAR
R.4,680.624
1 Apple xStock(AAPLX) - UAH
11,300.016
1 Apple xStock(AAPLX) - TZS
T.Sh.664,372.8
1 Apple xStock(AAPLX) - VES
Bs59,758.4
1 Apple xStock(AAPLX) - CLP
$254,716.8
1 Apple xStock(AAPLX) - PKR
Rs76,274.432
1 Apple xStock(AAPLX) - KZT
142,765.792
1 Apple xStock(AAPLX) - THB
฿8,763.664
1 Apple xStock(AAPLX) - TWD
NT$8,325.616
1 Apple xStock(AAPLX) - AED
د.إ992.368
1 Apple xStock(AAPLX) - CHF
Fr216.32
1 Apple xStock(AAPLX) - HKD
HK$2,101.008
1 Apple xStock(AAPLX) - AMD
֏103,203.568
1 Apple xStock(AAPLX) - MAD
.د.م2,498.496
1 Apple xStock(AAPLX) - MXN
$5,015.92
1 Apple xStock(AAPLX) - SAR
ريال1,011.296
1 Apple xStock(AAPLX) - ETB
Br41,546.96
1 Apple xStock(AAPLX) - KES
KSh34,857.264
1 Apple xStock(AAPLX) - JOD
د.أ191.7136
1 Apple xStock(AAPLX) - PLN
997.776
1 Apple xStock(AAPLX) - RON
лв1,192.464
1 Apple xStock(AAPLX) - SEK
kr2,566.096
1 Apple xStock(AAPLX) - BGN
лв456.976
1 Apple xStock(AAPLX) - HUF
Ft91,011.232
1 Apple xStock(AAPLX) - CZK
5,705.44
1 Apple xStock(AAPLX) - KWD
د.ك82.7424
1 Apple xStock(AAPLX) - ILS
878.8
1 Apple xStock(AAPLX) - BOB
Bs1,863.056
1 Apple xStock(AAPLX) - AZN
459.68
1 Apple xStock(AAPLX) - TJS
SM2,482.272
1 Apple xStock(AAPLX) - GEL
732.784
1 Apple xStock(AAPLX) - AOA
Kz247,391.664
1 Apple xStock(AAPLX) - BHD
.د.ب101.4
1 Apple xStock(AAPLX) - BMD
$270.4
1 Apple xStock(AAPLX) - DKK
kr1,749.488
1 Apple xStock(AAPLX) - HNL
L7,092.592
1 Apple xStock(AAPLX) - MUR
12,368.096
1 Apple xStock(AAPLX) - NAD
$4,675.216
1 Apple xStock(AAPLX) - NOK
kr2,736.448
1 Apple xStock(AAPLX) - NZD
$470.496
1 Apple xStock(AAPLX) - PAB
B/.270.4
1 Apple xStock(AAPLX) - PGK
K1,135.68
1 Apple xStock(AAPLX) - QAR
ر.ق981.552
1 Apple xStock(AAPLX) - RSD
дин.27,350.96
1 Apple xStock(AAPLX) - UZS
soʻm3,257,830.576
1 Apple xStock(AAPLX) - ALL
L22,575.696
1 Apple xStock(AAPLX) - ANG
ƒ484.016
1 Apple xStock(AAPLX) - AWG
ƒ484.016
1 Apple xStock(AAPLX) - BBD
$540.8
1 Apple xStock(AAPLX) - BAM
KM454.272
1 Apple xStock(AAPLX) - BIF
Fr792,812.8
1 Apple xStock(AAPLX) - BND
$348.816
1 Apple xStock(AAPLX) - BSD
$270.4
1 Apple xStock(AAPLX) - JMD
$43,277.52
1 Apple xStock(AAPLX) - KHR
1,081,600
1 Apple xStock(AAPLX) - KMF
Fr115,190.4
1 Apple xStock(AAPLX) - LAK
5,878,260.752
1 Apple xStock(AAPLX) - LKR
රු82,088.032
1 Apple xStock(AAPLX) - MDL
L4,585.984
1 Apple xStock(AAPLX) - MGA
Ar1,212,554.72
1 Apple xStock(AAPLX) - MOP
P2,157.792
1 Apple xStock(AAPLX) - MVR
4,137.12
1 Apple xStock(AAPLX) - MWK
MK467,819.04
1 Apple xStock(AAPLX) - MZN
MT17,278.56
1 Apple xStock(AAPLX) - NPR
रु38,245.376
1 Apple xStock(AAPLX) - PYG
1,904,156.8
1 Apple xStock(AAPLX) - RWF
Fr391,809.6
1 Apple xStock(AAPLX) - SBD
$2,225.392
1 Apple xStock(AAPLX) - SCR
3,904.576
1 Apple xStock(AAPLX) - SRD
$10,410.4
1 Apple xStock(AAPLX) - SVC
$2,357.888
1 Apple xStock(AAPLX) - SZL
L4,672.512
1 Apple xStock(AAPLX) - TMT
m946.4
1 Apple xStock(AAPLX) - TND
د.ت794.976
1 Apple xStock(AAPLX) - TTD
$1,825.2
1 Apple xStock(AAPLX) - UGX
Sh938,828.8
1 Apple xStock(AAPLX) - XAF
Fr153,587.2
1 Apple xStock(AAPLX) - XCD
$730.08
1 Apple xStock(AAPLX) - XOF
Fr153,587.2
1 Apple xStock(AAPLX) - XPF
Fr27,851.2
1 Apple xStock(AAPLX) - BWP
P3,620.656
1 Apple xStock(AAPLX) - BZD
$540.8
1 Apple xStock(AAPLX) - CVE
$25,761.008
1 Apple xStock(AAPLX) - DJF
Fr47,860.8
1 Apple xStock(AAPLX) - DOP
$17,324.528
1 Apple xStock(AAPLX) - DZD
د.ج35,030.32
1 Apple xStock(AAPLX) - FJD
$619.216
1 Apple xStock(AAPLX) - GNF
Fr2,351,128
1 Apple xStock(AAPLX) - GTQ
Q2,065.856
1 Apple xStock(AAPLX) - GYD
$56,413.552
1 Apple xStock(AAPLX) - ISK
kr33,800

Apple xStock Forrás

A(z) Apple xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Apple xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Apple xStock

Mennyit ér ma a(z) Apple xStock (AAPLX)?
A(z) élő AAPLX ár a(z) USD esetében 270.4 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AAPLX ára a(z) USD esetében?
A(z) AAPLX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 270.4. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Apple xStock piaci plafonja?
A(z) AAPLX piaci plafonja $ 1.62M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AAPLX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AAPLX keringésben lévő tokenszáma 6.00K USD.
Mi volt a(z) AAPLX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AAPLX mindenkori legmagasabb ára 218.05582778461107 USD.
Mi volt a(z) AAPLX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AAPLX mindenkori legalacsonyabb ára 204.46269321696604 USD.
Mekkora a(z) AAPLX kereskedési volumene?
A(z) AAPLX élő 24 órás kereskedési volumene $ 59.62K USD.
A(z) AAPLX ára emelkedni fog idén?
A(z) AAPLX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AAPLX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:38:56 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

