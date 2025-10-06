TőzsdeDEX+
A(z) élő Apple ár ma 267.88 USD. Kövesd nyomon a(z) AAPLON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AAPLON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AAPLON

AAPLON árinformációk

Mi a(z) AAPLON

AAPLON hivatalos webhely

AAPLON tokenomikai adatai

AAPLON árelőrejelzés

AAPLON előzmények

AAPLON Vásárlási útmutató

AAPLON-fiat valutaváltó

AAPLON spot

Apple Logó

Apple árfolyam(AAPLON)

1 AAPLON-USD élő ár:

$267.87
-0.26%1D
USD
Apple (AAPLON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:38:49 (UTC+8)

Apple (AAPLON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 267.74
24h alacsony
$ 272.56
24h magas

$ 267.74
$ 272.56
$ 284.4314753094952
$ 226.40537622338067
0.00%

-0.26%

+0.72%

+0.72%

Apple (AAPLON) valós idejű ár: $ 267.88. Az elmúlt 24 órában, a(z)AAPLON legalacsonyabb ára $ 267.74, legmagasabb ára pedig $ 272.56 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AAPLON valaha volt legmagasabb ára $ 284.4314753094952, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 226.40537622338067 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AAPLON változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.26% az elmúlt 24 órában, és +0.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Apple (AAPLON) piaci információk

No.1681

$ 2.78M
$ 57.29K
$ 2.78M
10.38K
10,376.90187625
ETH

A(z) Apple jelenlegi piaci plafonja $ 2.78M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 57.29K. A(z) AAPLON keringésben lévő tokenszáma 10.38K, és a teljes tokenszám 10376.90187625. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.78M.

Apple (AAPLON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Apple mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.6983-0.26%
30 nap$ +10.06+3.90%
60 nap$ +28.66+11.98%
90 nap$ +87.88+48.82%
Apple árváltozása ma

A mai napon a(z) AAPLON ára $ -0.6983 (-0.26%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Apple 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +10.06 (+3.90%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Apple 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AAPLON ára $ +28.66 (+11.98%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Apple 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +87.88 (+48.82%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Apple (AAPLON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Apple árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Apple (AAPLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Apple elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Apple befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AAPLON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Apple a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Apple vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Apple árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Apple (AAPLON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Apple (AAPLON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Apple rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Apple árelőrejelzését most!

Apple (AAPLON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Apple (AAPLON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AAPLON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Apple (AAPLON)

A következőt szeretnél vásárolni: Apple? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Apple eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AAPLON helyi valutákra

Apple Forrás

A(z) Apple alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Apple Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Apple

Mennyit ér ma a(z) Apple (AAPLON)?
A(z) élő AAPLON ár a(z) USD esetében 267.88 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AAPLON ára a(z) USD esetében?
A(z) AAPLON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 267.88. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Apple piaci plafonja?
A(z) AAPLON piaci plafonja $ 2.78M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AAPLON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AAPLON keringésben lévő tokenszáma 10.38K USD.
Mi volt a(z) AAPLON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AAPLON mindenkori legmagasabb ára 284.4314753094952 USD.
Mi volt a(z) AAPLON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AAPLON mindenkori legalacsonyabb ára 226.40537622338067 USD.
Mekkora a(z) AAPLON kereskedési volumene?
A(z) AAPLON élő 24 órás kereskedési volumene $ 57.29K USD.
A(z) AAPLON ára emelkedni fog idén?
A(z) AAPLON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AAPLON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:38:49 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

