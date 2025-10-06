TőzsdeDEX+
A(z) élő Arena-Z ár ma 0.003855 USD. Kövesd nyomon a(z) A2Z USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) A2Z ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: A2Z

A2Z árinformációk

Mi a(z) A2Z

A2Z fehér könyv

A2Z hivatalos webhely

A2Z tokenomikai adatai

A2Z árelőrejelzés

A2Z előzmények

A2Z Vásárlási útmutató

A2Z-fiat valutaváltó

A2Z spot

A2Z USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Arena-Z Logó

Arena-Z árfolyam(A2Z)

1 A2Z-USD élő ár:

$0.003855
+0.86%1D
USD
Arena-Z (A2Z) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:38:42 (UTC+8)

Arena-Z (A2Z) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.003804
24h alacsony
$ 0.003975
24h magas

$ 0.003804
$ 0.003975
$ 0.011334315479668481
$ 0.001493343055757559
-0.19%

+0.86%

-1.89%

-1.89%

Arena-Z (A2Z) valós idejű ár: $ 0.003855. Az elmúlt 24 órában, a(z)A2Z legalacsonyabb ára $ 0.003804, legmagasabb ára pedig $ 0.003975 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) A2Z valaha volt legmagasabb ára $ 0.011334315479668481, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.001493343055757559 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) A2Z változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, +0.86% az elmúlt 24 órában, és -1.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Arena-Z (A2Z) piaci információk

No.700

$ 27.79M
$ 80.09K
$ 38.55M
7.21B
10,000,000,000
9,160,152,601.18499
72.07%

ETH

A(z) Arena-Z jelenlegi piaci plafonja $ 27.79M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 80.09K. A(z) A2Z keringésben lévő tokenszáma 7.21B, és a teljes tokenszám 9160152601.18499. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.55M.

Arena-Z (A2Z) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Arena-Z mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00003287+0.86%
30 nap$ -0.001829-32.18%
60 nap$ -0.001921-33.26%
90 nap$ -0.001097-22.16%
Arena-Z árváltozása ma

A mai napon a(z) A2Z ára $ +0.00003287 (+0.86%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Arena-Z 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.001829 (-32.18%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Arena-Z 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) A2Z ára $ -0.001921 (-33.26%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Arena-Z 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.001097 (-22.16%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Arena-Z (A2Z) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Arena-Z árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Arena-Z (A2Z)

Arena-Z elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Arena-Z befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd A2Z a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Arena-Z a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Arena-Z vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Arena-Z árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Arena-Z (A2Z) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Arena-Z (A2Z) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Arena-Z rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Arena-Z árelőrejelzését most!

Arena-Z (A2Z) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Arena-Z (A2Z) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) A2Z token kapcsán!

Hogyan vásárolj Arena-Z (A2Z)

A következőt szeretnél vásárolni: Arena-Z? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Arena-Z eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

A2Z helyi valutákra

1 Arena-Z(A2Z) - VND
101.444325
1 Arena-Z(A2Z) - AUD
A$0.0058596
1 Arena-Z(A2Z) - GBP
0.0029298
1 Arena-Z(A2Z) - EUR
0.0033153
1 Arena-Z(A2Z) - USD
$0.003855
1 Arena-Z(A2Z) - MYR
RM0.01615245
1 Arena-Z(A2Z) - TRY
0.1621413
1 Arena-Z(A2Z) - JPY
¥0.59367
1 Arena-Z(A2Z) - ARS
ARS$5.57884035
1 Arena-Z(A2Z) - RUB
0.3117924
1 Arena-Z(A2Z) - INR
0.3422469
1 Arena-Z(A2Z) - IDR
Rp64.2499743
1 Arena-Z(A2Z) - PHP
0.2262885
1 Arena-Z(A2Z) - EGP
￡E.0.1822644
1 Arena-Z(A2Z) - BRL
R$0.02070135
1 Arena-Z(A2Z) - CAD
C$0.005397
1 Arena-Z(A2Z) - BDT
0.4697703
1 Arena-Z(A2Z) - NGN
5.5707834
1 Arena-Z(A2Z) - COP
$14.9418258
1 Arena-Z(A2Z) - ZAR
R.0.06673005
1 Arena-Z(A2Z) - UAH
0.16110045
1 Arena-Z(A2Z) - TZS
T.Sh.9.471735
1 Arena-Z(A2Z) - VES
Bs0.851955
1 Arena-Z(A2Z) - CLP
$3.63141
1 Arena-Z(A2Z) - PKR
Rs1.0874184
1 Arena-Z(A2Z) - KZT
2.0353629
1 Arena-Z(A2Z) - THB
฿0.12494055
1 Arena-Z(A2Z) - TWD
NT$0.11869545
1 Arena-Z(A2Z) - AED
د.إ0.01414785
1 Arena-Z(A2Z) - CHF
Fr0.003084
1 Arena-Z(A2Z) - HKD
HK$0.02995335
1 Arena-Z(A2Z) - AMD
֏1.47133785
1 Arena-Z(A2Z) - MAD
.د.م0.0356202
1 Arena-Z(A2Z) - MXN
$0.07151025
1 Arena-Z(A2Z) - SAR
ريال0.0144177
1 Arena-Z(A2Z) - ETB
Br0.59232075
1 Arena-Z(A2Z) - KES
KSh0.49694805
1 Arena-Z(A2Z) - JOD
د.أ0.002733195
1 Arena-Z(A2Z) - PLN
0.01422495
1 Arena-Z(A2Z) - RON
лв0.01700055
1 Arena-Z(A2Z) - SEK
kr0.03658395
1 Arena-Z(A2Z) - BGN
лв0.00651495
1 Arena-Z(A2Z) - HUF
Ft1.2975159
1 Arena-Z(A2Z) - CZK
0.0813405
1 Arena-Z(A2Z) - KWD
د.ك0.00117963
1 Arena-Z(A2Z) - ILS
0.01252875
1 Arena-Z(A2Z) - BOB
Bs0.02656095
1 Arena-Z(A2Z) - AZN
0.0065535
1 Arena-Z(A2Z) - TJS
SM0.0353889
1 Arena-Z(A2Z) - GEL
0.01044705
1 Arena-Z(A2Z) - AOA
Kz3.52697805
1 Arena-Z(A2Z) - BHD
.د.ب0.001445625
1 Arena-Z(A2Z) - BMD
$0.003855
1 Arena-Z(A2Z) - DKK
kr0.02494185
1 Arena-Z(A2Z) - HNL
L0.10111665
1 Arena-Z(A2Z) - MUR
0.1763277
1 Arena-Z(A2Z) - NAD
$0.06665295
1 Arena-Z(A2Z) - NOK
kr0.0390126
1 Arena-Z(A2Z) - NZD
$0.0067077
1 Arena-Z(A2Z) - PAB
B/.0.003855
1 Arena-Z(A2Z) - PGK
K0.016191
1 Arena-Z(A2Z) - QAR
ر.ق0.01399365
1 Arena-Z(A2Z) - RSD
дин.0.38993325
1 Arena-Z(A2Z) - UZS
soʻm46.44577245
1 Arena-Z(A2Z) - ALL
L0.32185395
1 Arena-Z(A2Z) - ANG
ƒ0.00690045
1 Arena-Z(A2Z) - AWG
ƒ0.00690045
1 Arena-Z(A2Z) - BBD
$0.00771
1 Arena-Z(A2Z) - BAM
KM0.0064764
1 Arena-Z(A2Z) - BIF
Fr11.30286
1 Arena-Z(A2Z) - BND
$0.00497295
1 Arena-Z(A2Z) - BSD
$0.003855
1 Arena-Z(A2Z) - JMD
$0.61699275
1 Arena-Z(A2Z) - KHR
15.42
1 Arena-Z(A2Z) - KMF
Fr1.64223
1 Arena-Z(A2Z) - LAK
83.80434615
1 Arena-Z(A2Z) - LKR
රු1.1703009
1 Arena-Z(A2Z) - MDL
L0.0653808
1 Arena-Z(A2Z) - MGA
Ar17.2869765
1 Arena-Z(A2Z) - MOP
P0.0307629
1 Arena-Z(A2Z) - MVR
0.0589815
1 Arena-Z(A2Z) - MWK
MK6.6695355
1 Arena-Z(A2Z) - MZN
MT0.2463345
1 Arena-Z(A2Z) - NPR
रु0.5452512
1 Arena-Z(A2Z) - PYG
27.14691
1 Arena-Z(A2Z) - RWF
Fr5.585895
1 Arena-Z(A2Z) - SBD
$0.03172665
1 Arena-Z(A2Z) - SCR
0.0556662
1 Arena-Z(A2Z) - SRD
$0.1484175
1 Arena-Z(A2Z) - SVC
$0.0336156
1 Arena-Z(A2Z) - SZL
L0.0666144
1 Arena-Z(A2Z) - TMT
m0.0134925
1 Arena-Z(A2Z) - TND
د.ت0.0113337
1 Arena-Z(A2Z) - TTD
$0.02602125
1 Arena-Z(A2Z) - UGX
Sh13.38456
1 Arena-Z(A2Z) - XAF
Fr2.18964
1 Arena-Z(A2Z) - XCD
$0.0104085
1 Arena-Z(A2Z) - XOF
Fr2.18964
1 Arena-Z(A2Z) - XPF
Fr0.397065
1 Arena-Z(A2Z) - BWP
P0.05161845
1 Arena-Z(A2Z) - BZD
$0.00771
1 Arena-Z(A2Z) - CVE
$0.36726585
1 Arena-Z(A2Z) - DJF
Fr0.682335
1 Arena-Z(A2Z) - DOP
$0.24698985
1 Arena-Z(A2Z) - DZD
د.ج0.49941525
1 Arena-Z(A2Z) - FJD
$0.00882795
1 Arena-Z(A2Z) - GNF
Fr33.519225
1 Arena-Z(A2Z) - GTQ
Q0.0294522
1 Arena-Z(A2Z) - GYD
$0.80426865
1 Arena-Z(A2Z) - ISK
kr0.481875

Arena-Z Forrás

A(z) Arena-Z alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Arena-Z Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Arena-Z

Mennyit ér ma a(z) Arena-Z (A2Z)?
A(z) élő A2Z ár a(z) USD esetében 0.003855 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) A2Z ára a(z) USD esetében?
A(z) A2Z jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.003855. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Arena-Z piaci plafonja?
A(z) A2Z piaci plafonja $ 27.79M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) A2Z keringésben lévő tokenszáma?
A(z) A2Z keringésben lévő tokenszáma 7.21B USD.
Mi volt a(z) A2Z mindenkori legmagasabb ára?
A(z) A2Z mindenkori legmagasabb ára 0.011334315479668481 USD.
Mi volt a(z) A2Z mindenkori legmagasabb ár?
A(z) A2Z mindenkori legalacsonyabb ára 0.001493343055757559 USD.
Mekkora a(z) A2Z kereskedési volumene?
A(z) A2Z élő 24 órás kereskedési volumene $ 80.09K USD.
A(z) A2Z ára emelkedni fog idén?
A(z) A2Z a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) A2Z árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Arena-Z (A2Z) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

A2Z-USD kalkulátor

Összeg

A2Z
A2Z
USD
USD

1 A2Z = 0.003855 USD

A2Z kereskedés

A2Z/USDT
$0.003855
$0.003855$0.003855
+1.02%

