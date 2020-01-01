AI Nexus (A1X) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AI Nexus (A1X) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AI Nexus (A1X) tokennel kapcsolatos információk AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. Hivatalos webhely: https://www.ainexus.ltd Fehér könyv: https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/mntCwvmSD2zjYNkF86hPYyDRyU3EdwT4cXwTkoVsPai Vásárolj most A1X tokent!

AI Nexus (A1X) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AI Nexus (A1X) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Minden idők csúcspontja: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Minden idők mélypontja: $ 0.001394593317071589 $ 0.001394593317071589 $ 0.001394593317071589 Jelenlegi ár: $ 0.001393 $ 0.001393 $ 0.001393 További tudnivalók a(z) AI Nexus (A1X) áráról

AI Nexus (A1X) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AI Nexus (A1X) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó A1X tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező A1X token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) A1X tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) A1X token élő árfolyamát!

A(z) A1X vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AI Nexus (A1X) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) A1X megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz A1X tokent a MEXC-n!

AI Nexus (A1X) árelőzményei A felhasználók a(z) A1X árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) A1X árelőzményeivel!

A1X árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) A1X kapcsán? A1X-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) A1X tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

