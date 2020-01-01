888 (888) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 888 (888) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

888 (888) tokennel kapcsolatos információk 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. Hivatalos webhely: https://888.meme/ Vásárolj most 888 tokent!

888 (888) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 888 (888) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 815.64K $ 815.64K $ 815.64K Teljes tokenszám: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 815.64K $ 815.64K $ 815.64K Minden idők csúcspontja: $ 0.24719 $ 0.24719 $ 0.24719 Minden idők mélypontja: $ 0.00531972 $ 0.00531972 $ 0.00531972 Jelenlegi ár: $ 0.00913179 $ 0.00913179 $ 0.00913179 További tudnivalók a(z) 888 (888) áráról

888 (888) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 888 (888) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 888 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 888 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 888 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 888 token élő árfolyamát!

888 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 888 kapcsán? 888-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 888 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

