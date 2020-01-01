8008 (8008) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 8008 (8008) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

8008 (8008) tokennel kapcsolatos információk Remember typing 8008 on your calculator and laughing like a kid? We’re bringing that nostalgic fun to crypto with 8008—a memecoin for those who love humor, nostalgia, and a little mischief. No overhyped promises, no unrealistic claims—just a token built around the love for boobs, community, and celebrating the simple joy of nostalgic memories. Join us and hold your 8008! The only token coded since 3rd grade. Hivatalos webhely: https://8008sol.com Vásárolj most 8008 tokent!

8008 (8008) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 8008 (8008) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.23K $ 26.23K $ 26.23K Teljes tokenszám: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.23K $ 26.23K $ 26.23K Minden idők csúcspontja: $ 0.00196865 $ 0.00196865 $ 0.00196865 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) 8008 (8008) áráról

8008 (8008) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 8008 (8008) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 8008 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 8008 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 8008 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 8008 token élő árfolyamát!

8008 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 8008 kapcsán? 8008-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 8008 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

