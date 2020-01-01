717ai by Virtuals (WIRE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 717ai by Virtuals (WIRE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

717ai by Virtuals (WIRE) tokennel kapcsolatos információk 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Fehér könyv: https://www.717ai.io/wire-litepaper Vásárolj most WIRE tokent!

717ai by Virtuals (WIRE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 717ai by Virtuals (WIRE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M Teljes tokenszám: $ 962.84M $ 962.84M $ 962.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 954.81M $ 954.81M $ 954.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.01085047 $ 0.01085047 $ 0.01085047 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00648392 $ 0.00648392 $ 0.00648392 További tudnivalók a(z) 717ai by Virtuals (WIRE) áráról

717ai by Virtuals (WIRE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 717ai by Virtuals (WIRE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WIRE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WIRE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WIRE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WIRE token élő árfolyamát!

WIRE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WIRE kapcsán? WIRE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WIRE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!