DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2026-01-22$ 0.013342$ 0.015184$ 0.01246$ 0.0138845.42M
2026-01-21$ 0.012026$ 0.015658$ 0.011876$ 0.0133428.51M
2026-01-20$ 0.014726$ 0.016601$ 0.010916$ 0.0120267.77M
2026-01-19$ 0.017$ 0.01888$ 0.01375$ 0.0147264.71M
2026-01-18$ 0.021936$ 0.022761$ 0.017$ 0.0174.56M
2026-01-17$ 0.02021$ 0.024985$ 0.0188$ 0.0219364.91M
2026-01-16$ 0.032775$ 0.0365$ 0.02021$ 0.020216.25M
2026-01-15$ 0.032531$ 0.040121$ 0.028277$ 0.0327754.12M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Előzmény The Official 67 Coin adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat The Official 67 Coin használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

The Official 67 Coin élő ár

$ 0.013884

A(z) The Official 67 Coin kriptovalutával jelenleg 0.013884 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további 67 adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) The Official 67 Coin élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) The Official 67 Coin lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2026-01-23 02:32:56 (UTC+8)

MEXC The Official 67 Coin források

Tudnivalók a(z) The Official 67 Coin (67) árelőzményeiről

The Official 67 Coin Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) The Official 67 Coin ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy The Official 67 Coin a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) The Official 67 Coin áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

The Official 67 Coin Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A The Official 67 Coin előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az The Official 67 Coin előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az The Official 67 Coin előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az The Official 67 Coin ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes The Official 67 Coin előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a The Official 67 Coin befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) The Official 67 Coin ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A The Official 67 Coin kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a The Official 67 Coin kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) The Official 67 Coin előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

Jogi nyilatkozat

Ez a tartalom csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek, sem a MEXC által a tartalomban hivatkozott értékpapír, pénzügyi termék vagy eszköz vásárlására, eladására vagy birtoklására vonatkozó ajánlásnak. nem minősül befektetési tanácsnak, pénzügyi tanácsnak, kereskedési tanácsnak vagy bármilyen más tanácsnak. A bemutatott adatok tükrözhetik a MEXC-tőzsdén, valamint más kriptovaluta tőzsdéken és piaci adatplatformokon kereskedett eszköz árakat. A MEXC díjat számíthat fel a kriptovaluta tranzakciók feldolgozásáért, melyek nem feltétlenül tükröződnek a megjelenített átváltási árakban. A MEXC nem vállal felelősséget a tartalom hibáiért vagy késedelmeiért, illetve a tartalomra alapozva megtett intézkedésekért.

