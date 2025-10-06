The Official 67 Coin mai ára

A(z) The Official 67 Coin (67) élő árfolyama ma $ 0.013905, az elmúlt 24 órában 3.87% változással. A jelenlegi 67 - USD átváltási árfolyam $ 0.013905/67.

A(z) The Official 67 Coin jelenleg 912. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján ($ 13.90M), 999.68M 67 keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) 67 $ 0.01246 (alacsony) és $ 0.015599 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke $ 0.043900645791901 volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke $ 0.000086375925910336.

A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) 67 +1.61% mozgást ért el az elmúlt órában és -62.02% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 102.95K.

The Official 67 Coin (67) piaci információk

Helyezés No.912 Piaci érték $ 13.90M$ 13.90M $ 13.90M Volumen (24H) $ 102.95K$ 102.95K $ 102.95K Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.90M$ 13.90M $ 13.90M Forgalomban lévő készlet 999.68M 999.68M 999.68M Max. tokenszám 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Teljes tokenszám 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Forgalomban lévő arány 100.00% Nyilvános blokklánc SOL

A(z) The Official 67 Coin jelenlegi piaci plafonja $ 13.90M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 102.95K. A(z) 67 keringésben lévő tokenszáma 999.68M, és a teljes tokenszám 999680000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.90M.