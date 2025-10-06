TőzsdeDEX+
A(z) The Official 67 Coin mai élő ára 0.013905 USD. A(z) 67 piaci plafonja 13,900,550.4 USD. Kövesd nyomon a(z) 67 - USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást!A(z) The Official 67 Coin mai élő ára 0.013905 USD. A(z) 67 piaci plafonja 13,900,550.4 USD. Kövesd nyomon a(z) 67 - USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást!

The Official 67 Coin Logó

The Official 67 Coin árfolyam(67)

1 67-USD élő ár:

+3.87%1D
USD
The Official 67 Coin (67) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2026-01-23 02:22:55 (UTC+8)

The Official 67 Coin mai ára

A(z) The Official 67 Coin (67) élő árfolyama ma $ 0.013905, az elmúlt 24 órában 3.87% változással. A jelenlegi 67 - USD átváltási árfolyam $ 0.013905/67.

A(z) The Official 67 Coin jelenleg 912. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján ($ 13.90M), 999.68M 67 keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) 67 $ 0.01246 (alacsony) és $ 0.015599 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke $ 0.043900645791901 volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke $ 0.000086375925910336.

A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) 67 +1.61% mozgást ért el az elmúlt órában és -62.02% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 102.95K.

The Official 67 Coin (67) piaci információk

No.912

100.00%

SOL

A(z) The Official 67 Coin jelenlegi piaci plafonja $ 13.90M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 102.95K. A(z) 67 keringésben lévő tokenszáma 999.68M, és a teljes tokenszám 999680000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.90M.

The Official 67 Coin árelőzmények USD

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+1.61%

+3.87%

-62.02%

-62.02%

The Official 67 Coin (67) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a The Official 67 Coin mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00051819+3.87%
30 nap$ -0.008035-36.63%
60 nap$ -0.004695-25.25%
90 nap$ +0.008905+178.10%
The Official 67 Coin árváltozása ma

A mai napon a(z) 67 ára $ +0.00051819 (+3.87%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

The Official 67 Coin 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.008035 (-36.63%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

The Official 67 Coin 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) 67 ára $ -0.004695 (-25.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

The Official 67 Coin 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.008905 (+178.10%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) The Official 67 Coin (67) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) The Official 67 Coin árelőzmények oldalt most.

A(z) The Official 67 Coin árelőrejelzése

The Official 67 Coin (67) árelőrejelzés 2030-ban (4 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) 67 2030-as célára $ -- 0.00% növekedési aránnyal.
The Official 67 Coin (67) árelőrejelzés 2040-ben (14 év múlva)

A(z) The Official 67 Coin ára 2040-re 0.00% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.

Szeretnéd tudni, milyen árat fog elérni a(z) The Official 67 Coin 2026 és 2027 között? Látogass el az Árelőrejelzési oldalunkra a(z) 67 2026 és 2027közötti árelőrejelzéseiért a(z) The Official 67 Coin árelőrejelzés lehetőségre kattintással.

A(z) The Official 67 Coin vásárlása és befektetése

Készen állsz a kezdésre a következővel: The Official 67 Coin? A(z) 67 vásárlása gyors és kezdőbarát a MEXC-n. Az első vásárlás után azonnal elkezdheted a kereskedést. Ha többet szeretnél megtudni, tekintse meg a(z) The Official 67 Coin vásárlására vonatkozó teljes útmutatót. Az alábbiakban egy rövid, 5 lépésből álló áttekintés segít a(z) The Official 67 Coin (67) vásárlásának megkezdésében.

1. lépés

Regisztrálj egy számlát, és hajtsd végre a KYC-t

Először is regisztrálj egy számlát, és hajtsd végre a KYC-t a MEXC-n. Ezt a MEXC hivatalos webhelyén vagy a MEXC alkalmazásban teheted meg a telefonszámoddal vagy az e-mail-címeddel.
2. lépés

Adj hozzá USDT-t, USDC-t vagy USDE-t a tárcádhoz

Az USDT, USDC és USDE megkönnyíti a kereskedést a MEXC-n. USDT, USDC és USDE banki utalással, OTC-vel vagy P2P-kereskedéssel vásárolható meg.
3. lépés

Irány a spotkereskedési oldal

A MEXC webhelyén kattintson a Spot lehetőségre a felső sávban, és keresd meg az általad előnyben részesített tokeneket.
4. lépés

Válassz zsetonokat

Mivel több mint -- token érhető el, könnyen vásárolhatsz bitcoint, ethereumot és népszerű tokeneket.
5. lépés

Hajtsd végre a vásárlást

Add meg a zsetonok összegét vagy annak ellenértékét a helyi pénznemben. Kattints a Vásárlás gombra, és a(z) The Official 67 Coin azonnal jóváírásra kerül a tárcádban.
Útmutató a(z) The Official 67 Coin (67) vásárlásához

Mire használható a(z) The Official 67 Coin

Mi a(z) The Official 67 Coin (67)

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

The Official 67 Coin Forrás

A(z) The Official 67 Coin alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos The Official 67 Coin Weboldal
Block Explorer

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

