5thScape (5SCAPE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 5thScape (5SCAPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
5thScape (5SCAPE) tokennel kapcsolatos információk

5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token.

Hivatalos webhely:
https://5thscape.com/
Fehér könyv:
https://docs.5thscape.com/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f

5thScape (5SCAPE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 5thScape (5SCAPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
--
----
Teljes tokenszám:
$ 5.21B
$ 5.21B$ 5.21B
Keringésben lévő tokenszám:
--
----
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 989.57K
$ 989.57K$ 989.57K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.006
$ 0.006$ 0.006
Minden idők mélypontja:
--
----
Jelenlegi ár:
$ 0.0001899
$ 0.0001899$ 0.0001899

5thScape (5SCAPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) 5thScape (5SCAPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó 5SCAPE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező 5SCAPE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) 5SCAPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 5SCAPE token élő árfolyamát!

A(z) 5SCAPE vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) 5thScape (5SCAPE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) 5SCAPE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

5thScape (5SCAPE) árelőzményei

A felhasználók a(z) 5SCAPE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

5SCAPE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 5SCAPE kapcsán? 5SCAPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

