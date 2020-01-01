5ire (5IRE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 5ire (5IRE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

5ire (5IRE) tokennel kapcsolatos információk 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. Hivatalos webhely: https://5ire.org/ Fehér könyv: https://docs.5ire.org/ Block Explorer: https://explorer.5ire.network Vásárolj most 5IRE tokent!

5ire (5IRE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 5ire (5IRE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Teljes tokenszám: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Minden idők csúcspontja: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 Minden idők mélypontja: $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 Jelenlegi ár: $ 0.0010121 $ 0.0010121 $ 0.0010121 További tudnivalók a(z) 5ire (5IRE) áráról

5ire (5IRE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 5ire (5IRE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 5IRE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 5IRE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 5IRE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 5IRE token élő árfolyamát!

A(z) 5IRE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) 5ire (5IRE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) 5IRE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz 5IRE tokent a MEXC-n!

5ire (5IRE) árelőzményei A felhasználók a(z) 5IRE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) 5IRE árelőzményeivel!

5IRE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 5IRE kapcsán? 5IRE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 5IRE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

