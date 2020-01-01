4Chan (4CHAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 4Chan (4CHAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

4Chan (4CHAN) tokennel kapcsolatos információk $4CHAN is a meme token on the Ethereum Network. 4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike. The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born. The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value. The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes. Hivatalos webhely: https://4chantoken.io/ Fehér könyv: https://pdfhost.io/v/Akj5pXIdN_4Chanwp Vásárolj most 4CHAN tokent!

4Chan (4CHAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 4Chan (4CHAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Teljes tokenszám: $ 77,090,064.75T $ 77,090,064.75T $ 77,090,064.75T Keringésben lévő tokenszám: $ 77,090,064.75T $ 77,090,064.75T $ 77,090,064.75T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) 4Chan (4CHAN) áráról

4Chan (4CHAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 4Chan (4CHAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 4CHAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 4CHAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 4CHAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 4CHAN token élő árfolyamát!

4CHAN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 4CHAN kapcsán? 4CHAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 4CHAN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!