47th POTUS (TRUMP47) tokenomikai adatai
47th POTUS (TRUMP47) tokennel kapcsolatos információk
They tried to take him down, throwing every obstacle in his path, but he fought relentlessly and emerged victorious. Against all odds, Donald J. Trump, the 47th President of the United States, is coming back stronger than ever. He’s ready to take on the corrupt establishment and restore the nation’s founding principles. Brace yourselves Trump is here to Save America and lead it toward a future of prosperity, freedom, and true patriotism! The people’s voice will be heard again.
47th POTUS (TRUMP47) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 47th POTUS (TRUMP47) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
47th POTUS (TRUMP47) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) 47th POTUS (TRUMP47) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRUMP47 tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező TRUMP47 token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) TRUMP47 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRUMP47 token élő árfolyamát!
TRUMP47 árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRUMP47 kapcsán? TRUMP47-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.