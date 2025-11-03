TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő 401jK ár ma 0.00517188 USD. Kövesd nyomon a(z) 401JK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 401JK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő 401jK ár ma 0.00517188 USD. Kövesd nyomon a(z) 401JK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 401JK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: 401JK

401JK árinformációk

Mi a(z) 401JK

401JK hivatalos webhely

401JK tokenomikai adatai

401JK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

401jK Logó

401jK Ár (401JK)

Nem listázott

1 401JK-USD élő ár:

$0.00515394
$0.00515394$0.00515394
-12.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
401jK (401JK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:37:19 (UTC+8)

401jK (401JK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00505077
$ 0.00505077$ 0.00505077
24h alacsony
$ 0.0061971
$ 0.0061971$ 0.0061971
24h magas

$ 0.00505077
$ 0.00505077$ 0.00505077

$ 0.0061971
$ 0.0061971$ 0.0061971

$ 0.01195204
$ 0.01195204$ 0.01195204

$ 0.00007399
$ 0.00007399$ 0.00007399

+1.28%

-12.38%

+37.98%

+37.98%

401jK (401JK) valós idejű ár: $0.00517188. Az elmúlt 24 órában, a(z)401JK legalacsonyabb ára $ 0.00505077, legmagasabb ára pedig $ 0.0061971 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 401JK valaha volt legmagasabb ára $ 0.01195204, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007399 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 401JK változása a következő volt: +1.28% az elmúlt órában, -12.38% az elmúlt 24 órában, és +37.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

401jK (401JK) piaci információk

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

--
----

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

999.34M
999.34M 999.34M

999,343,170.450098
999,343,170.450098 999,343,170.450098

A(z) 401jK jelenlegi piaci plafonja $ 5.20M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 401JK keringésben lévő tokenszáma 999.34M, és a teljes tokenszám 999343170.450098. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.20M.

401jK (401JK) árelőzmények USD

A(z) 401jKUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000730971175234782.
A(z) 401jK USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0003084664.
A(z) 401jK USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.2432598376.
A(z) 401jK USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000730971175234782-12.38%
30 nap$ +0.0003084664+5.96%
60 nap$ +0.2432598376+4,703.51%
90 nap$ 0--

Mi a(z) 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

401jK (401JK) Erőforrás

Hivatalos webhely

401jK árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) 401jK (401JK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) 401jK (401JK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) 401jK rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) 401jK árelőrejelzését most!

401JK helyi valutákra

401jK (401JK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) 401jK (401JK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 401JK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: 401jK (401JK)

Mennyit ér ma a(z) 401jK (401JK)?
A(z) élő 401JK ár a(z) USD esetében 0.00517188 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) 401JK ára a(z) USD esetében?
A(z) 401JK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00517188. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) 401jK piaci plafonja?
A(z) 401JK piaci plafonja $ 5.20M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) 401JK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) 401JK keringésben lévő tokenszáma 999.34M USD.
Mi volt a(z) 401JK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) 401JK mindenkori legmagasabb ára 0.01195204 USD.
Mi volt a(z) 401JK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) 401JK mindenkori legalacsonyabb ára 0.00007399 USD.
Mekkora a(z) 401JK kereskedési volumene?
A(z) 401JK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) 401JK ára emelkedni fog idén?
A(z) 401JK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) 401JK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:37:19 (UTC+8)

401jK (401JK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,533.72
$109,533.72$109,533.72

-0.52%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,833.55
$3,833.55$3,833.55

-0.51%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02509
$0.02509$0.02509

-4.63%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1920
$1.1920$1.1920

-5.53%

Solana Logó

Solana

SOL

$185.42
$185.42$185.42

+0.89%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,533.72
$109,533.72$109,533.72

-0.52%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,833.55
$3,833.55$3,833.55

-0.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$185.42
$185.42$185.42

+0.89%

DASH Logó

DASH

DASH

$92.15
$92.15$92.15

+4.00%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4857
$2.4857$2.4857

-0.56%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0310
$0.0310$0.0310

-38.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05708
$0.05708$0.05708

+185.40%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09281
$0.09281$0.09281

+12.34%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02244
$0.02244$0.02244

+180.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007095
$0.00007095$0.00007095

+93.79%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000458
$0.0000458$0.0000458

+81.74%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000636
$0.000000000636$0.000000000636

+63.49%