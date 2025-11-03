401jK (401JK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00505077 24h magas $ 0.0061971 Minden idők csúcspontja $ 0.01195204 Legalacsonyabb ár $ 0.00007399 Árváltozás (1H) +1.28% Árváltozás (1D) -12.38% Árváltozás (7D) +37.98%

401jK (401JK) valós idejű ár: $0.00517188. Az elmúlt 24 órában, a(z)401JK legalacsonyabb ára $ 0.00505077, legmagasabb ára pedig $ 0.0061971 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 401JK valaha volt legmagasabb ára $ 0.01195204, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007399 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 401JK változása a következő volt: +1.28% az elmúlt órában, -12.38% az elmúlt 24 órában, és +37.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

401jK (401JK) piaci információk

Piaci érték $ 5.20M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.20M Forgalomban lévő készlet 999.34M Teljes tokenszám 999,343,170.450098

A(z) 401jK jelenlegi piaci plafonja $ 5.20M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 401JK keringésben lévő tokenszáma 999.34M, és a teljes tokenszám 999343170.450098. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.20M.