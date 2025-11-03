TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő 24K Gold PEPE ár ma 0.0000917 USD. Kövesd nyomon a(z) GOLDPEPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOLDPEPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GOLDPEPE

GOLDPEPE árinformációk

Mi a(z) GOLDPEPE

GOLDPEPE tokenomikai adatai

GOLDPEPE árelőrejelzés

24K Gold PEPE Logó

24K Gold PEPE Ár (GOLDPEPE)

Nem listázott

1 GOLDPEPE-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:36:59 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00014293
$ 0.00014293$ 0.00014293

$ 0.00008361
$ 0.00008361$ 0.00008361

--

--

-7.09%

-7.09%

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) valós idejű ár: $0.0000917. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOLDPEPE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOLDPEPE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00014293, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00008361 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOLDPEPE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -7.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) piaci információk

$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K

--
----

$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,785.275677
999,959,785.275677 999,959,785.275677

A(z) 24K Gold PEPE jelenlegi piaci plafonja $ 91.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOLDPEPE keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999959785.275677. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 91.69K.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) árelőzmények USD

A(z) 24K Gold PEPEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) 24K Gold PEPE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000291810.
A(z) 24K Gold PEPE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) 24K Gold PEPE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000291810-31.82%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

24K Gold PEPE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) 24K Gold PEPE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) 24K Gold PEPE árelőrejelzését most!

GOLDPEPE helyi valutákra

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOLDPEPE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Mennyit ér ma a(z) 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)?
A(z) élő GOLDPEPE ár a(z) USD esetében 0.0000917 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOLDPEPE ára a(z) USD esetében?
A(z) GOLDPEPE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000917. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) 24K Gold PEPE piaci plafonja?
A(z) GOLDPEPE piaci plafonja $ 91.69K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOLDPEPE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOLDPEPE keringésben lévő tokenszáma 999.96M USD.
Mi volt a(z) GOLDPEPE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOLDPEPE mindenkori legmagasabb ára 0.00014293 USD.
Mi volt a(z) GOLDPEPE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOLDPEPE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00008361 USD.
Mekkora a(z) GOLDPEPE kereskedési volumene?
A(z) GOLDPEPE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GOLDPEPE ára emelkedni fog idén?
A(z) GOLDPEPE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOLDPEPE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:36:59 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

