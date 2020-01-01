23 Turtles (AI23T) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 23 Turtles (AI23T) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

23 Turtles (AI23T) tokennel kapcsolatos információk Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T Hivatalos webhely: https://www.coralprotocol.org Vásárolj most AI23T tokent!

23 Turtles (AI23T) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 23 Turtles (AI23T) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.32K $ 17.32K $ 17.32K Teljes tokenszám: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.32K $ 17.32K $ 17.32K Minden idők csúcspontja: $ 0.00587406 $ 0.00587406 $ 0.00587406 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) 23 Turtles (AI23T) áráról

23 Turtles (AI23T) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 23 Turtles (AI23T) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AI23T tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AI23T token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AI23T tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AI23T token élő árfolyamát!

AI23T árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AI23T kapcsán? AI23T-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AI23T tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

