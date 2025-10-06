TőzsdeDEX+
A(z) élő 200Million ár ma 0.004269 USD. Kövesd nyomon a(z) 200M USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 200M ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: 200M

200M árinformációk

Mi a(z) 200M

200M hivatalos webhely

200M tokenomikai adatai

200M árelőrejelzés

200M előzmények

200M Vásárlási útmutató

200M-fiat valutaváltó

200M spot

200Million Logó

200Million árfolyam(200M)

1 200M-USD élő ár:

$0.004269
$0.004269$0.004269
-1.59%1D
USD
200Million (200M) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:13:44 (UTC+8)

200Million (200M) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.004269
$ 0.004269$ 0.004269
24h alacsony
$ 0.00451
$ 0.00451$ 0.00451
24h magas

$ 0.004269
$ 0.004269$ 0.004269

$ 0.00451
$ 0.00451$ 0.00451

--
----

--
----

-0.96%

-1.59%

-13.22%

-13.22%

200Million (200M) valós idejű ár: $ 0.004269. Az elmúlt 24 órában, a(z)200M legalacsonyabb ára $ 0.004269, legmagasabb ára pedig $ 0.00451 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 200M valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 200M változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -1.59% az elmúlt 24 órában, és -13.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

200Million (200M) piaci információk

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

A(z) 200Million jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 7.82K. A(z) 200M keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.27M.

200Million (200M) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a 200Million mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00006897-1.59%
30 nap$ -0.000731-14.62%
60 nap$ -0.000731-14.62%
90 nap$ -0.000731-14.62%
200Million árváltozása ma

A mai napon a(z) 200M ára $ -0.00006897 (-1.59%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

200Million 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.000731 (-14.62%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

200Million 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) 200M ára $ -0.000731 (-14.62%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

200Million 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.000731 (-14.62%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) 200Million (200M) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) 200Million árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál 200Million befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd 200M a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről 200Million a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a 200Million vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

200Million árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) 200Million (200M) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) 200Million (200M) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) 200Million rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) 200Million árelőrejelzését most!

200Million (200M) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) 200Million (200M) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 200M token kapcsán!

Hogyan vásárolj 200Million (200M)

A következőt szeretnél vásárolni: 200Million? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz 200Million eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

200M helyi valutákra

Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:13:44 (UTC+8)

