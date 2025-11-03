TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő 2004 PEPE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BOG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő 2004 PEPE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BOG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BOG

BOG árinformációk

Mi a(z) BOG

BOG tokenomikai adatai

BOG árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

2004 PEPE Logó

2004 PEPE Ár (BOG)

Nem listázott

1 BOG-USD élő ár:

--
----
+0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
2004 PEPE (BOG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:13:37 (UTC+8)

2004 PEPE (BOG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.20%

-10.64%

-10.64%

2004 PEPE (BOG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.20% az elmúlt 24 órában, és -10.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

2004 PEPE (BOG) piaci információk

$ 8.04K
$ 8.04K$ 8.04K

--
----

$ 8.04K
$ 8.04K$ 8.04K

997.10M
997.10M 997.10M

997,096,137.345941
997,096,137.345941 997,096,137.345941

A(z) 2004 PEPE jelenlegi piaci plafonja $ 8.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOG keringésben lévő tokenszáma 997.10M, és a teljes tokenszám 997096137.345941. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.04K.

2004 PEPE (BOG) árelőzmények USD

A(z) 2004 PEPEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) 2004 PEPE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) 2004 PEPE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) 2004 PEPE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.20%
30 nap$ 0-25.81%
60 nap$ 0-20.12%
90 nap$ 0--

Mi a(z) 2004 PEPE (BOG)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

2004 PEPE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) 2004 PEPE (BOG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) 2004 PEPE (BOG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) 2004 PEPE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) 2004 PEPE árelőrejelzését most!

BOG helyi valutákra

2004 PEPE (BOG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) 2004 PEPE (BOG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: 2004 PEPE (BOG)

Mennyit ér ma a(z) 2004 PEPE (BOG)?
A(z) élő BOG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOG ára a(z) USD esetében?
A(z) BOG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) 2004 PEPE piaci plafonja?
A(z) BOG piaci plafonja $ 8.04K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOG keringésben lévő tokenszáma 997.10M USD.
Mi volt a(z) BOG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BOG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BOG kereskedési volumene?
A(z) BOG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BOG ára emelkedni fog idén?
A(z) BOG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:13:37 (UTC+8)

2004 PEPE (BOG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,898.06
$107,898.06$107,898.06

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.79
$3,751.79$3,751.79

-2.63%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.20
$178.20$178.20

-3.03%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0791
$1.0791$1.0791

-14.48%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,898.06
$107,898.06$107,898.06

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.79
$3,751.79$3,751.79

-2.63%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.20
$178.20$178.20

-3.03%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.09
$88.09$88.09

-0.57%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4496
$2.4496$2.4496

-2.01%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0344
$0.0344$0.0344

-31.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05500
$0.05500$0.05500

+175.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10631
$0.10631$0.10631

+28.68%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002021
$0.000000002021$0.000000002021

+364.59%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000512
$0.0000512$0.0000512

+103.17%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005465
$0.00005465$0.00005465

+49.27%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000522
$0.000000000522$0.000000000522

+34.19%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009989
$0.0009989$0.0009989

+30.25%